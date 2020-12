Russell se vrátil zpátky do posledních řad. Smutná realita formule 1, říká

Russell minulý víkend v Bahrajnu nahradil u týmu Mercedes Lewise Hamiltona, který měl předtím pozitivní test na koronavirus a nemohl se závodu zúčastnit. Russell si po celý víkend vedl velmi dobře.

Prakticky bez zkušeností s letošním modelem Mercedesu W11 vyhrál oba páteční tréninky, v sobotní kvalifikaci skončil druhý se ztrátou 26 tisícin na týmového kolegu Valtteriho Bottase a v nedělním závodě měl nakročeno k vítězství, o které jej ale připravila chyba týmu při zastávce v boxech. Následný defekt jej odsunul na deváté místo.

Ještě ve čtvrtek nebylo jisté, zda se Hamilton bude moci zúčastnit posledního závodu sezóny, ve které ziskem sedmého titulu mistra světa vyrovnal rekord Michaela Schumachera. Jeho test na koronavirus byl ale negativní a Hamilton se tak po jednom vynechaném závodě mohl vrátit do kokpitu.

„Abych pravdu řekl, čekal jsem to (že se Hamilton vrátí, pozn. redakce),“ řekl Russell v rozhovoru pro RaceFans.

„Před Bahrajnem jsem opravdu chtěl ve voze strávit dva týdny, protože jsem si myslel, že bych v Bahrajnu mohl rychlostně trochu ztrácet, v Abú Dhabí bych pak měl druhou šanci poznat vůz. V Bahrajnu jsem měl silný závod, bylo by samozřejmě skvělé dostat další příležitost jít za vítězstvím.“

Místo dalšího boje o pole position a své první vítězství se ale musel vrátit do Williamsu, který v posledních letech patří mezi nejslabší vozy ve formuli 1.

Potvrdilo se to v sobotní kvalifikaci, ve které Russell ani jeho týmový kolega Nicholas Latifi nepostoupili z Q1. Russell obsadil osmnácté místo, na roštu si o dvě pozice díky penalizacím soupeřů polepší.

„Je to samozřejmě velký rozdíl. Časy na kolo to dokazují. V některých ohledech se tady ve Williamsu cítím pohodlněji, protože je to moje auto a je to místo, kde jsem už dva roky. Zkrátka ale nemáme rychlost,“ popisuje Russell.

„Jako jezdec děláte stejnou práci. Jeden týden ale bojujete v nejlepší trojce a další týden jste mezi posledními třemi. To je ale bohužel smutná realita současné formule 1.“

Russell u Williamsu zůstává také pro sezónu 2021 a letošní ročník chce zakončit dobrým výsledkem jako poděkování celému týmu za práci v průběhu celého roku.

„Kluci tady ve Williamsu mi obětují všechno. Mám proto pocit, že je mou povinností, obzvlášť v posledním závodě roku, jít a pokusit se skončit vysoko.“