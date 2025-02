Russell se vrátil k mediálním přestřelkám s Verstappenem. Prý se musel postavit jeho šikaně

Max Verstappen v Kataru řekl, že že ztratil veškerý respekt k Russellovi za jeho chování v místnosti stewardů, které vedlo k jeho penalizaci.

George Russell si to v Abú Dhabí nenechal líbit. Dokonce uvedl, že mu Max Verstappen vyhrožoval, že ho pošle do zdi. Verstappen to popřel. Verstappen pak zase Russella označil za podrazáka. Do přestřelky se zapojili také šéfové týmů.

S odstupem času byl Russell na situaci z konce loňské sezóny dotazován v rozhovoru pro Autosport.

„Vstupuji do svého sedmého roku v F1 a člověk si začíná uvědomovat, kde se nachází,“ řekl Russell pro Autosport.

„Uvědomíte si svůj vlastní hlas, platformu, kterou máte, a vliv, který můžete mít. Myslel jsem si, že je to důležité pro mě samotného, protože nehodlám akceptovat, aby mě v tomto ohledu někdo tak otevřeně a veřejně popichoval a znevažoval.“

„To byla hlavní hnací síla, která mě k tomu vedla. Viděl jsem v životě mnoho lidí, kteří tlačili a strkali do lidí, aby dosáhli toho, co chtěli. Potřebujete někoho, kdo se takovým jedincům postaví.“

„Vloni jsem byl trochu frustrovaný, když jsem sledoval, jak se sezóna na čele vyvíjí. Jak Max jezdil s úmyslem přitvrdit, a tak trochu šikanoval ostatní a nikdo se mu nepostavil.“

„Jediným jezdcem byl Lewis v roce 2021 a byla to samozřejmě skvělá sezóna. Vloni mě sledování tohoto sportu frustrovalo. Měli jsme sledovat skvělý souboj o titul, ale to se nestalo. Když jsem slyšel jeho vyjádření v Kataru, byla to poslední kapka. Prostě jsem si vzpomněl na všechno, co se stalo, od jeho chování na trati až po jeho vyjádřováni mimo trať. Nebylo to přijatelné a bylo třeba s tím něco udělat.“