Russell se vloni hodně naučil ze soubojů s Vettelem

Williams se v závodním tempu trochu zlepšil. Naopak Ferrari se zhoršilo a Sebastian Vettel v porovnání s Leclercem také neměl zrovna ideální rok. Na prvních třech místech odjel Vettel jen 9 kol. Nejvíce kol odjel na 11. a 12. místě.

George Russell se v závodech pohyboval většinou okolo 16. až 18. místa, ale 106 kol odjel i na „Vettelových“ pozicích 11. a 12. Oba se tak několikrát potkali na trati.

„Jako závodník jsem se dramaticky zlepšil, protože jsme celou sezónu byli v bitvách kolo na kolo s jezdci Alfy Romeo, Haasu a často i s Vettelem,“ řekl Russell v rozhovoru pro Autosport.

„Nedávno jsem o tom mluvil se Sebastianem. Je to pravděpodobně jezdec, se kterým jsem v sezóně bojoval nejvíce. Vzpomínám si na začátek roku na Nürburgring, Mugello, Rakousko, dokonce i Abú Dhabí, kde jsme pár kol bojovali. Možná Portimão, Imola? Byli jsme spolu na trati celou sezónu, což, kdybyste mi řekli v polovině předloňského roku, myslel bych si, že jste se totálně zbláznili.“

„Tato zkušenost ze závodění kolo na kolo ve voze formule 1 mi velmi pomohla, protože je to jiné. Je to odlišné od juniorských formulí, čistě proto, že přítlak je propracovaný. Když ztratíte přítlak, auto se promění a naučit se s tím vyrovnat a vypořádat se s tím pro mě bylo skvělé.“

Předjíždění si Russell také „užil“ v Mercedesu, když se po nepovedené zastávce dostával skrz startovní pole. To byl ale jen jeden závod.

„Často jsme bojovali s rychlejšími auty, což je přirozeně komplikované, protože jsem vždy v defenzivě. Jen jednou jsem to byl já, kdo útočil a to bylo v Mercedesu. To mění vaší sebedůvěru jako závodního jezdce.“