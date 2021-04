Russell se veřejně omluvil Bottasovi

„Včera nebyl den, na který bych byl hrdý,“ uvedl Russell na sociálních sítích.

„Věděl jsem, že to bude v této sezóně jedna z našich nejlepších příležitostí bodovat a když jsou body stejně důležité jako pro nás právě teď, tak někdy riskujete. Nevyplatilo se to a musím za to převzít odpovědnost.“

„Měl jsem čas přemýšlet o tom, co se stalo. Vím, že jsem měl celou situaci zvládnout lépe. Emoce se mohou v zápalu okamžiku dostat vysoko a včera mě ty moje přemohly.“

„Omlouvám se Valtterimu, mému týmu a každému, kdo se cítil mými činy zklamán. Nejsem takový a očekávám od sebe více, protože vím, že ostatní ode mě očekávají více.“

„Tento víkend jsem se naučil několik tvrdých lekcí. Po této zkušenosti z toho vyjdu jako lepší jezdec a lepší člověk.“

„Nyní se plně soustředím na Portugalsko a na příležitost ukázat, o co mi opravdu jde. Děkuji za všechny zprávy, pozitivní i negativní. Všechny mi pomohou růst.“