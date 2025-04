Russell se v tréninku potýkal s provozem i s pneumatikami

Russell skončil ve druhém tréninku na 7. místě se ztrátou 7 desetin na nejrychlejšího Landa Norrise.

„Z naší strany to byl trochu chaotický den. Nepodařilo se nám zajet příliš mnoho čistých kol, a to jak kvůli provozu, tak kvůli několika pokusům, kdy jsme neměli pneumatiky ve správném okně,“ řekl Russell po pátku v Saúdské Arábii.

„Vyzkoušeli jsme několik různých věcí na obou vozech, což bylo pro mě i Kimiho rozhodně cenné poučení. Myslím, že jsme našli směr, kterým se nyní budeme ubírat. V prvním tréninku jsme byli pravděpodobně nakonec silnější než ve druhém. S autem jsme neudělali takový krok vpřed, v jaký jsme doufali, ale nemyslím si, že by se přes noc nedalo něco zlepšit, abychom se do zítřejší kvalifikace vrátili silnější.“

„Byla škoda, že se nám kvůli červené vlajce ve druhém tréninku nepodařilo získat data z dlouhých jízd, ale všichni ostatní jsou na tom stejně. Není kontroverzní říci, že McLaren vypadal, že je jasně vepředu, ale doufám, že můžeme být opět v boji o nejlepší ze zbytku.“

„Dnes to byl docela složitý den. Bylo obtížné zajet příliš mnoho čistých kol, ale jsem spokojený s tím, čeho jsme byli schopni dosáhnout,“ řekl Kimi Antonelli. „Zapracovali jsme na spoustě detailů a já jsem si na trati dokázal vybudovat sebedůvěru. Je to okruh, který vyžaduje velkou jistotu ve vysokých rychlostech a je třeba dostat auto blízko ke stěnám. Celkově to bylo pozitivní, i když jsem se na výjezdu z poslední zatáčky v posledním kole na měkké pneumatice v FP2 dostal až příliš blízko ke zdi.“

„Teď už se těším na zbytek víkendu. Vypadá to, že je to docela těsné, když za McLarenem je mnoho našich soupeřů. Neznáme relativní množství paliva a režimy pohonných jednotek ostatních, takže se musíme soustředit jen na sebe. Přes noc budeme tvrdě pracovat na analýze dat a zítra se budeme snažit vrátit silnější.“

Zdroj: Mercedes