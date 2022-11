Russell se v Brazílii dočkal prvního vítězství ve F1. Nemám slov, říká

Aktuality

22:46 | Ricciardo dostal za kolizi s Magnussenem penalizaci 3 míst pro Grand Prix Abú Dhabí.

22:04 | „To, co právě řekl Tom Coronel na ViaPlay, je správné,“ napsal na Twitteru novinář z De Telegraaf Erik Van Haren. „Pérez úmyslně havaroval v kvalifikaci v Monaku a později to Helmutu Markovi a Christianu Hornerovi přiznal. Max Verstappen mu to nezapomněl.“ #spekulace

18:29 | Haas si už vybral druhého jezdce pro rok 2023. Jméno oznámí v průběhu příštího týdne.

16:28 | Cunoda bude startovat z boxů. Nasadil části předního a zadního křídla jiné specifikace.