Russell se před letošní Velkou cenou Španělska nechal inspirovat Alonsem

Ve formuli 1 nebývá zvykem, aby se jezdec, který startuje do závodu ze čtvrté pozice, dokázal ještě před nájezdem do první zatáčky propracovat do čela.

Během uplynulého víkendu ve Španělsku však přesně takový start předvedl George Russell, který tak napodobil podobně úspěšný začátek závodu v podání Fernanda Alonsa v roce 2011. Jediný rozdíl spočíval v tom, že zatímco Russell objel své soupeře zvnějšku, Alonso zůstal na vnitřní stopě.

Jezdec Mercedesu po závodě přiznal, že jej právě tento 13 let starý moment inspiroval k tomu, aby se o něco podobného letos pokusil i on samotný.

„Viděl jsem předpověď počasí a vzhledem k tomu, že se vítr změnil při nájezdu do první zatáčky v protivítr, znamenalo to, že mohu brzdit do první zatáčky opravdu hodně pozdě. Ještě z doby, kdy jsem jezdil na motokárách, jsem si zapamatoval moment, kdy zde v roce 2011 Fernando startoval čtvrtý a dostal se do vedení. Věděl jsem tedy, že je to možné,“ uvedl Russell, kterého cituje Autosport.

Britský závodník také podotkl, že se na manévr, který vedle dobrého startu spočíval i v pozdním brzdění do první zatáčky, dopředu připravil. Brzdění si natrénoval bezprostředně před nájezdem na start, kdy mohou jezdci několikrát projet boxovou uličkou a absolvovat tak několik instalačních kol.

„Před nájezdem na rošt jsem odjel čtyři kola a v každém z nich jsem trénoval pozdní brzdění, takže jsem věděl, kde je limit. Věděl jsem, jak silný je vítr, a stejně tak, co je s autem možné. Byl to tedy kalkulovaný risk. Byl to příjemný pocit, když se to následně povedlo,“ popsal dále Russell, kterému stejně jako Alonsovi před 13 lety úspěšný start nepomohl ani k zisku pódia. Jezdec Mercedesu dojel čtvrtý, tedy o jedno místo lépe než před lety tehdejší pilot Ferrari.