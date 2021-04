Russell se musí ještě hodně učit, říká Wolff

Mercedesu se v průběhu několika sekund zhroutil celý závod. Hamilton se dostal mimo trať, Russell (junior Mercedesu) kolidoval s Bottasem. Nehoda a červené vlajky paradoxně nakonec Hamiltonovi pomohly.

Podle sportovních komisařů nebyla jednoznačná vina na straně žádného z jezdců. Bottas držel linii a nechal Russellovi dostatek místa (minimálně šířku vozu).

„Tango vyžaduje dva,“ řekl Wolff. „Byla to ošklivá nehoda. Celá situace se nikdy neměla stát. Valtteri měl špatných prvních 30 kol a neměl tam být. George se zase do tohoto manévru nikdy neměl pustit, protože trať vysychala. Možná to byla chyba 50 na 50, možná 60 na 40, ale nevím, kterým směrem.“

„Znamenalo to riskovat a druhé auto před ním byl Mercedes. Při vývoji každého jezdce, mladého jezdce, nikdy nesmíte ztratit tento celkový pohled. Takže jo... myslím, že se musí ještě hodně učit.“

Russell je ve vývojovém programu Mercedesu od roku 2017 a je označován jako možná náhrada za Botase.

Wolff vtipně uznal, že předtím „škádlil“ Russella a řekl, že pokud bude odvádět dobrou práci, může být v Mercedesu, pokud ne, skončí v Renault Clio Cupu.

„Dnes to bylo spíše blízko Renault Clio Cupu,“ dodal Wolff.