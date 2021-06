Russell se chce dívat jen dopředu. Získá první body s Williamsem?

Russellovi chybělo k postupu do Q3 jen 0,008 sekundy. Po penalizaci Cunody odstartuje z 10. místa a má možnost si vybrat pneumatiky.

Russell by rád získal první body pro Williams. Ve F1 je od roku 2019, za Williams odjel 44 závodů, ale na body s týmem čeká. Získal je jen vloni v Mercedesu, když v Sachíru zaskakoval za Hamiltona.

Williams jako tým pak čeká na body od Velké ceny Německa 2019, kde bodoval Kubica.

„Tým odvedl opravdu dobrou práci, v autě se cítím dobře,“ řekl Russell. „Myslím, že jsme se v poslední době o autě hodně naučili.“

„Šli jsme trochu jiným směrem, kladli jsme větší důraz na neděli. Uvidíme, jak se to zítra vyvine.“

„Včera jsem se při jízdě s větším množstvím paliva cítil velmi dobře. Těším se, že se dostanu do první desítky. Nedívám se za sebe do zrcátek. Teď chci prostě jít dopředu – uvidíme, jestli se nám to podaří.“

Russell dodal, že Williams pracuje s velkým sebevědomím, když se mu podařilo překonat jezdce Ferrari, McLarenu, Alpine a Astonu Martinu.