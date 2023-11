Russell s Gaslym schválně ovlivnili můj pokus, říká Sainz. Sám to děláš, odpověděl mu Ricciardo

Sainz svému týmu po poslední letošní kvalifikaci řekl, že během jeho posledního pokusu v první části kvalifikace George Russell a Pierre Gasly vyčkávali s uvolněním ideální stopy do poslední chvíle, než k nim přijede Sainz.

Španěl obsadil v kvalifikaci 16. místo, k postupu mu chybělo 138 tisícin sekundy.

„Měl jsem velký provoz. Myslím, že kluci od Mercedesu to udělali schválně. Udělali to přede mnou v páté zatáčce, Alpine ve druhé a třetí,“ řekl Sainz.

Sainz projel první čtyři zatáčky za Gaslym, než mu pilot Alpinu uvolnil ideální stopu. Pátou zatáčku následně projel Sainz za Georgem Russellem a snažil se využít větrného pytle na následující rovince. Na další rovince jej následně před sebe pustil další pilot Mercedesu Lewis Hamilton.

Jezdec Ferrari je ale přesvědčen, že někteří piloti schválně ve svých dojezdových kolech zůstávali v ideální stopě co nejdéle, aby tím ovlivnili pokusy soupeřů za sebou.

„Je těžké to říct, ale dnes tam byla auta a my jezdci víme, že když projedete zatáčku jednu nebo dvě sekundy před dalším vozem, on v té zatáčce ztratí jednu nebo dvě desetiny,“ řekl Sainz.

„A jak víkend postupuje, vidím, že jezdci na to trochu zapomínají. Když je to v Q1 a Q2 těsné, vidím, že někteří v zatáčkách schválně vytváří špinavý vzduch, aby tam ostatní ztratili nějaký čas. Nepovažujeme to za zdržování, protože při tom nemusíte pustit nohu z plynu. Ale dáváte mu špinavý vzduch a ovlivňuje to průjezd zatáčkou.

„Tím, že jsem vyjel poslední, jsem udělal všechno. V podstatě celý první a druhý sektor jsem měl blízko před sebou auta a ztrácel jsem desetinu v každé zatáčce.

„Rychlost po celý víkend nebyla nejlepší a potřebovali jsme perfektní Q1 a Q2. Q1 ale byla velmi špatná. Vyjeli jsme velmi pozdě a při posledním pokusu jsme měli problém s předním křídlem. Jakmile jsem začal své poslední kolo, ocitl jsem se v prvním a druhém sektoru ve velkém provozu a ztratil tam pár desetin, které nás pravděpodobně stály postup do Q2.“

„Ricciardo se Sainzovi vysmál. Často dělá to samé,“ říká Australan.

Sainzův komentář zaujal Daniela Ricciarda z AlphaTauri. Podle Australana pilot Ferrari často svým soupeřům v trénincích dělá to samé, na co si po kvalifikaci stěžoval.

„Nevím, proč to dělá, ale vždy je viníkem on. Nevím proč, tenhle víkend mě nenaštval, ale nevím, jestli si s námi jen tak zahrává, ale rozhodně se zdá, že on je tím, o kterém všichni rádi mluví, pokud jde o zdržování a podobně,“ reagoval Ricciardo.

„Budu s ním mluvit. Vím, že naštval některé lidi v tréninku. On je normálně tím, kdo ostatní naštve, když jim stojí v cestě. Takže mu řeknu, ať možná zítra do první zatáčky příliš nemačká levou nohu, nenaštve některé lidi a pomůže mi.“