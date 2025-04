Russell s Antonellim jsou zklamaní

Russell nestačil na Maxe Verstappena, dvojici jezdců McLarenu a Charlese Leclerca. Ve třetí řadě bude právě s Antonellim.

„Z pátého místa jsem opravdu zklamaný, jelikož jsem se celý víkend cítil skvěle. Ve třetím tréninku to bylo trochu horší. Zkusil jsem něco jiného s pneumatikami a jednoduše to nefungovalo. Je to frustrující, ale mohlo to být horší,“ řekl Russell pro Sky Sports F1.

„Páté místo není pro start hrozné. A jestli bude zítra pršet, stát se může cokoliv. Rozhodně jsme v boji o stupně vítězů, když ne o vítězství.“

Antonelli byl v trénincích ztracený

18letý Antonelli dosud neporazil v kvalifikaci svého týmového kolegu, na Suzuce si ale poprvé připsal skalp v podobě porážky svého předchůdce u Mercedesu Lewise Hamiltona, který se svým ferrari zajel až osmý čas.

Mladý Ital ale přiznal, že se dosud v průběhu japonského víkendu trápil, v kvalifikaci ale přišel krok vpřed.

„Nebudu lhát. Ve volných trénincích jsem byl ztracený a měl jsem nulovou důvěru. Hlavně proto, že jsem měl opravdu problém se zlepšit. Kvalifikace byla velkým krokem vpřed, ale jsem zklamaný, že jsem takový krok musel udělat. Byl příliš velký,“ řekl Antonelli.