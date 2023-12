Russell: Reverzní startovní rošty by v případě F1 nefungovaly

Formule 1 počátkem tohoto týdne zveřejnila seznam okruhů, které budou v nadcházející sezoně hostit sobotní sprintové závody.

Stejně jako letos jich bude na programu celkem šest. Přesto se v případě sprintů očekávají velké změny.

Kromě toho, že by krátké závody měly být nově odděleny od aktivit, které souvisejí s velkou cenou, jíž jsou součástí (jde např. o pravidla parc fermé, ale i o to, že by se body ze sprintu nepočítaly do MS), hovoří se také o změně jejich formátu.

Nová podoba sprintů by mohla mj. zahrnovat i tzv. reverzní rošt, kdy by bylo pořadí na startu určeno například pomocí pořadí v šampionátu s otočením několika pozic.

Ačkoliv nejsou reverzní rošty ve světě okruhového motorsportu žádnou novinkou (mj. používají se ve formuli 2 i ve formuli 3), ne každý je jejich příznivcem. Zatímco někteří argumentují sportovní stránkou s tím, že jde o umělé ovlivňování závodů, jiní poukazují i na jiné možné nežádoucí prvky. Do druhé skupiny patří i pilot Mercedesu George Russell

„Nebudu mluvit jménem všech jezdců, ale můj osobní názor je, že si nemyslím, že by závody s reverzním startovním roštem fungovaly,“ řekl Russell, kterého cituje web RacingNews365.

„Z toho, co jsem se naučil během mého angažmá ve formuli 2 a ve formuli 3, je, že pokud máte deset nejrychlejších vozů (které by jely ze zadnějších pozic, pozn. red.), nejnáročnější na předjetí je vůz, se kterým přímo bojujete,“ uvedl britský závodník, jenž svoji myšlenku následně i podrobněji rozvedl.

„Když startovní rošt obrátíte, budete mít na desátém místě nejrychlejší vůz, který se snaží předjet druhý nejrychlejší vůz na devátém místě, zatímco ten se snaží předjet třetí nejrychlejší vůz jedoucí na osmém místě... Každý vůz se tedy bude snažit předjet svého nejbližšího konkurenta (z pohledu čisté rychlosti).“

„Pravděpodobně dojde k tomu, že se vytvoří DRS vláček, protože se může stát, že williams povede před haasem, který ho však nemůže snadno předjet, zatímco za ním pojede vůz Alpine, jenž za sebou bude mít mclaren... Tento koncept prostě nebude fungovat,“ je přesvědčen Russell.

„Nejlepší sprintové závody byly, když docházelo k degradaci pneumatik, jako jsme viděli v Kataru, kdy jezdci jeli na různých strategiích. Stejně tak v Brazílii, kde pneumatiky vydržely jen 25 kol, a byl to dobrý závod. Většinou se ale ve sprintových závodech nasadí pneumatika střední směsi a jede se naplno až do konce, takže se žádné dobré závodění nekoná,“ dodal závodník Mercedesu.