Russell po startu z pole position skončil mimo stupně vítězů, Hamilton nebodoval

Russell ztratil už na startu, kde jej v první zatáčce překonali pozdější vítěz Max Verstappen a Lando Norris. Russell se pak dále propadl pomalejší zastávkou ve 24. kole.

Cílem projel Brit na čtvrté pozici. Na jeho výsledku nic nezměnila ani pětisekundová penalizace za překročení delta času během safety caru.

„Byl to velmi zvláštní závod, protože naše rychlost byla celý víkend velmi silná, dnes nám ale chyběla. Celkově můj závod nebyl dobrý, měl jsem špatný start, pak slabou rychlost a nakonec jsem v cíli dostal penalizaci. Neměli jsme rychlost na tvrdé sadě a ve srovnání s těmi kolem nás jsme nebyli dost rychlí,“ řekl Russell.

„Max a Lando mě na startu dokázali předjet a já neměl rychlost na to se s nimi udržet. Dokonce i po zastávce v boxech jsem měl problém udržet svou pozici. Celý pátek i včera bylo auto skvělé, takže musíme přijít na to, kam se dnes ztratila naše rychlost. Lewis i já jsme měli špatné starty, máme nějaké tušení, proč tomu tak bylo, musíme ale plně pochopit, proč jsme ztratili výkonnost, kterou jsme ukázali ve sprintu.“

Hamilton měl v závodě defekt i trest průjezdu boxy

Na svůj předposlední závod v barvách Mercedesu nebude Hamilton vzpomínat v dobrém. Také sedminásobný mistr světa na startu ztratil pozice, konkrétně se propadl z šestého na deváté místo.

Během závodu pak měl smůlu, když najel na úlomky ze zrcátka Alexe Albona a dostal defekt. Následně ještě dostal penalizaci průjezdem boxy za překročení rychlosti v boxové uličce a cílem projel za body na dvanáctém místě.

„Celkově to pro mě byl velmi špatný závod, ale to se stává. Začalo to mým ulitým startem, za který jsem mohl a vyústil v penalizaci, kterou jsem si odpykal během pit stopu,“ řekl Hamilton.

„Pak jsem dostal defekt, který byl smolný, následovaný trestem za překročení rychlosti v boxech, za což jsem mohl také já. Auto dnes bylo hodně nedotáčivé, protože jsme neměli dostatečně vysoký přítlak na předním křídle.

„Tento závod nebyl nejlepší, máme ale další závod na to pokusit se dojet lépe. Tyto poslední závody nemají vliv na všechny velké věci, které jsme spolu dosáhli jako tým. Závody jsou jako jízda na horské dráze emocí, měl jsem ve svém životě skvělé závody a špatné závody. Nakonec to není o tom, jak spadnete, ale o tom, jak se znovu postavíte a my to příští týden zkusíme znovu.“