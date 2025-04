Russell: Po přeasfaltování trati musí Pirelli dodat měkčí pneumatiky, ty tvrdé vydrží věčně

Faktem letošní Velké ceny Japonska formule 1 je, že osm z deseti jezdců první desítky projelo cílem na pozicích, na kterých do závodu také startovali. Byli mezi nimi i pátý George Russell a šestý Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.

Závod v Japonsku se odjel ve vysokém tempu, velkého množství předjížděcích manévrů se ale fanoušci, alespoň na předních pozicích, nedočkali.

„V posledních dvou víkendech to byla vždy snadná strategie jedné zastávky v boxech. Myslím, že po přeasfaltování dráhy je potřeba, aby Pirelli dodalo měkčí pneumatiky, protože ty tvrdé vydrží věčně,“ řekl pátý Russell, který na vítězného Maxe Verstappena ztratil 17 sekund.

„Velmi tvrdě jsme tlačili, ale nedokázali jsme předjíždět. Nemyslím si, že bych rychlostně stačil na první trojku, ale nemohl jsem se k nim ani dostat.“

Antonelli znovu bodoval a překonal rekord

I ve svém třetím závodě ve formuli 1 získal body Andrea Kimi Antonelli. 18letý Ital stejně jako v Číně i na Suzuce dojel na šestém místě a v průběžném pořadí mu patří pátá pozice.

„Z mé strany to dnes byl dobrý závod. Jsem spokojen s rychlostí, jakou jsme byli schopni ukázat. Jakmile jsem se dostal do čistého vzduchu, rychlost se zlepšila a já byl schopen natáhnout svůj stint na střední sadě,“ řekl Antonelli.

„Jakmile jsme přezuli na tvrdou sadu, auto bylo stále dobré a já byl schopen zajíždět vyrovnané časy.“

Antonelli zároveň během závodu v Japonsku překonal rekord, když se stal nejmladším pilotem, který se dostal do vedení velké ceny formule 1.

„Byl to příjemný pocit vést na pár kol závod a stát se nejmladším jezdcem v historii F1, kterému se to podařilo. Dalším cílem je dosáhnout toho v jediném kolo, ve kterém se to počítá. V tom posledním!“