Russell osmý. Pan Sobota dobyl pátek – před desítkami tisíc fanoušků i svou rodinou

George Russell je známý jako „pan Sobota“ kvůli svým dobrým výkonům v kvalifikacích. Dnes je sice pátek, ale Russella to nikterak nezastavilo. V prostřední části byl sedmý, v té třetí osmý, což je jeho nejlepší kvalifikační výsledek s Williamsem.

Russell jede doma a podle ovací má velkou podporu. Sám přitom nedávno v podcastu F1 Nation v rozhovoru s Damonem Hillem přínos domácí podpory bagatelizoval. Uvedl, že jezdci jedou vždy na maximum, takže je nesmysl, aby doma nebo kdekoliv jinde jeli výrazně lépe.

„Jsem rád, že se mi to podařilo. Myslel jsem si, že neříká pravdu, ale možná ji měl! Damon Hill mi řekl, že publikum má hodnotu sekundy na kolo.“

„Je to neuvěřitelná podpora a úžasné pocity. Je to moje druhé Q3 s Williamsem v řadě a momentálně jsme prostě na vlně. Být tady a vidět všechny pohromadě, to je prostě skvělé. Měl jsem trochu mizerný první trénink, takže jsem věděl, že musíme v kvalifikaci přidat, a to se nám podařilo.“

V tréninku byl poslední

Russell byl v jediném tréninku před kvalifikací dokonce poslední. Na otázku, co způsobilo rozdíl mezi prvním tréninkem a kvalifikací, odpověděl: „Abych byl upřímný, nevím. Trať byla trochu zelená a trochu jsme ztráceli v nastavení, takže jsme si prostě řekli ‚pojďme se vrátit k základům, nepřemýšlejme nad tím a nechme trať, ať přijde k nám‘.“

„Vyjel jsem prvním kole v první části a věděl, že jsme na tom dobře. Abych byl upřímný, jsem nadšený. Je tu také moje rodina – nebyla na závodě od Abú Dhabí 2019, takže je to pro mě také skvělé a je hezké, že jsem to před nimi zvládnul.“

Někteří jezdci uvádí, že ke sprintu přistoupí konzervativně. Russell do něj chce jít naplno.

„Myslím, že spousta kluků to bude hrát trochu na pohodu, protože chtějí získat dobrou startovní pozici pro neděli. Ale my do toho jdeme naplno. Je to pro mě další závod a já chci jít dopředu, chci bojovat s těmi kolem sebe a získat co nejlepší startovní pozici pro neděli. Beru to jako každý normální závod a prostě do toho půjdu.“