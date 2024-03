Russell odvádí lepší práci, přiznává Hamilton po vypadnutí v Q2

V interním kvalifikačním souboji tak Russell letos vede nad Hamiltonem poměrem 3:0.

„Nevím, jestli se s tím vypořádávám tak dobře. Podávám méně vyrovnané výkony než George,“ řekl Hamilton pro oficiální stránky F1.

„George s naším autem odvádí lepší práci než já. Tři kvalifikace v řadě, kdy mě porazil. Zdá se, že si vede mnohem lépe než já. Jen se snažím držet hlavu nad vodou a uvědomovat si, jak by to mohlo být mnohem horší.

Po pátečních jízdách v Melbourne neměl Hamilton dobrý pocit. Situace se zlepšila ve třetím tréninku, v kvalifikaci to bylo znovu horší.

„Ve třetím tréninku se auto chovalo skvěle. Bylo to zvláštní, protože jsme tam byli s dalšími jezdci a nechápali jsme to. Nevyrovnanost auta v kvalifikaci vám ale zamotá hlavu. George dnes odvedl dobrou práci, tak to je. Já se musím pokusit udělat lepší práci zítra,“ řekl Hamilton pro Sky.

Russell sedmý

Russell sice postoupil do třetí části, nestačil ale na jezdce Red Bullu, Ferrari a McLarenu. Na roštu bude stát na sedmém místě před Júkim Cunodou.

Brit na nejrychlejšího Maxe Verstappena ztratil přes osm desetin sekundy.

„Nebyla to kvalifikace, v jakou jsme dnes doufali. Bylo náročné dostat pneumatiky do správného pracovního okna. Je to tu velmi vyrovnané, takže pár desetin může mít významný dopad. Ve třetím tréninku působilo auto silně, bohužel se to nepřeneslo do odpoledne,“ řekl Russell.

„Víme, kde musíme zlepšit auto, a to v rychlých zatáčkách. Bohužel těch je tady v Melbourne docela dost, takže tento okruh nám rozhodně nehraje do karet. Myslím si ale, že zítra, když budou mít všichni auta plná benzínu, budeme v lepší pozici.“