Russell očekává, že letošní rok bude nejintenzivnější v jeho životě

„Myslím, že si na začátku roku si udělám dobrou dovolenou,“ řekl Russell pro Motorsport.com. Rozhovor vznikl na konci loňské sezóny.

„Věřím, že je to důležité, protože příští rok bude nejintenzivnějším rokem mého života z hlediska závodního programu, ale také z hlediska toho, co se děje po marketingové stránce a mimo okruh.“

„Přicházím z Williamsu, kde jsem měl svým způsobem docela štěstí, protože jsem nemusel dělat tolik marketingových aktivit, což bylo s ohledem na pozici přirozené. V Mercedesu máme spoustu sponzorů a spoustu závazků, které musí jezdci dodržovat. Navíc byl covid, takže se to pro všechny jezdce a týmy rozjede, protože partneři promeškali aktivity za 18 měsíců.“

„Ze závodní stránky i mimo trať to bude neuvěřitelně intenzivní, takže si v lednu si vezmu 10 dní volna, pěknou dovolenou, resetuji se a pak se pustím do práce.“

Russell už jeden závod za Mercedes odjel, když v roce 2020 zaskakoval za Hamiltona, který měl covid-19. Kvalifikoval se druhý a v závodě kvůli chaosu v boxech přišel o pravděpodobné vítězství.

„Jsem opravdu nadšený, že vidím nová auta a to, co všem nabízejí. Je to opravdu vzrušující, ale také se těším na to, že budu součástí vývoje vozu, který se bude v průběhu sezóny dramaticky vyvíjet, pracovat s designéry, pracovat na simulátoru a vynakládat spoustu práce na dosažení pokroku.“

Russell očekává, že některé týmy mohou přijít v úvodu sezóny se zajímavými nápady, ale to hlavní bude jinde.

„Bude to o tom, kdo dokáže vyvíjet nejrychleji a nejlépe a dokáže postavit základy po nadcházející roky. Je to stránka, ze které jsem z inženýrského hlediska opravdu nadšený. A pak je tu samozřejmě spojení s Lewisem, které je neuvěřitelně vzrušující. Je to úžasná příležitost, jak se jako jezdec posunout vpřed. Uvidíme, jak se mi bude dařit.“