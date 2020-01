Russell: Nikdo z nás se jako puberťák neopíjel ani neflámoval

V loňské sezóně do formule 1 vstoupili hned první tři jezdci z předchozího ročníku formule 2. Kromě šampiona Russella ještě vicemistr Lando Norris a Alexander Albon, který v konečném hodnocení obsadil třetí příčku.

V celkovém pořadí loňské sezóny F1 skončil nejlépe Albon, který v polovině sezóny přestoupil z Toro Rosso do Red Bullu a obsadil osmé místo. Norris skončil jedenáctý a Russell v nekonkurenceschopném williamsu nezískal ani bod a obsadil poslední místo.

Všichni tři se na trati potkávali už od prvních závodů v motokárách a juniorských formulových sériích. Stejná je přitom i jejich životní cesta, když ukončili dříve školu a soustředili se na závodní kariéru.

„Všichni jsme předčasně odešli ze školy, hodně jsme tím obětovali. Nikdo z nás v pubertě nechodil na párty a neopíjel se. Všichni jsme si mysleli, že je to tak normální. Nemysleli jsme si, že bychom dělali něco výjimečného,“ říká 21letý Russell.

„Považovali jsme to za samozřejmost, abychom se stali piloty F1. Myslím, že teprve teď si uvědomujeme, že jsme šli nad rámec, abychom dosáhli našich cílů a je skvělé, že to lidé oceňují a my jezdíme na slušné úrovni.“

Během sezón strávených v juniorských šampionátech s Norrisem a Albonem si Russell uvědomil, že všichni tři jsou výkonnostně velmi vyrovnaní a mohou se navzájem tlačit k lepším výkonům.

„Věděl jsem, že všichni jsme dobří jezdci, proti těm klukům jsem ale závodil celý svůj život. Věděl jsem, že když přijdeme do F1, budeme na podobné úrovni,“ řekl.

„Je skvělý pocit vědět, že dokážete odvést stejně dobrou práci jako kluci, kteří jsou ve formuli 1 pět, deset nebo více let. I když asi ne vědomě, od 12-13 let jsme se navzájem tlačili vpřed.“

Foto: Getty Images / Clive Mason