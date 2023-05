Russell nevidí důvod, proč by měl „čistit vzduch“ s Verstappenem

Mezi Russellem a Verstappenem došlo po startu sprintu v Baku k ostrému souboji a kontaktu, po kterém měl jezdec Red Bullu poškozený vůz. V cíli sprintu pak Verstappen vypěnil a na adresu Russella směřovala i vulgarita.

„Pokračuji v závodění stejným způsobem, jakým jsem vždy závodil,“ řekl Russell v Miami. „Hodně se o tom řeklo, ale z mé strany to bylo docela jednoduché.“

„Pustil jsem se do předjíždění, předjel jsem a jel dál. Samozřejmě, že ho to dost naštvalo, ale závodění je už takové. Podobné věci se stávají. Všichni jsme tu od toho, abychom bojovali. O tom je F1.“

„Z mé strany není třeba čistit vzduch. Pokud půjde kolem, přivítám ho a pozdravím. Určitě si podáme ruce, pokud na sebe narazíme.“

„Pro mě už je to historie a je to za námi. Můj pohled na něj je stále stejný, stále si ho vážím. Nadále si myslím, že je to skvělý jezdec. Samozřejmě, že věci v zápalu boje se vždy říkají určité věci, ale jdeme dál.“

Verstappen to v Miami viděl podobně. Na otázku, jak to s jejich vztahem v současné době vypadá, odpověděl: „Hrozně! Ne, samozřejmě že ne. To by možná lidé rádi slyšeli, ale je to naprosto v pořádku.“