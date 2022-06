Russell nelituje risku se suchou sadou pneumatik v mokré kanadské kvalifikaci

Už v první části kvalifikace přestalo nad okruhem Gillese Villeneuva pršet a ideální stopa postupně osychala. Jezdci proto přezuli na pneumatiky do přechodných podmínek, až na Russella ale nikdo neměl odvahu nazout bezdrážkové pneumatiky.

Russellův risk ale nevyšel, když se roztočil už ve druhé zatáčce a nárazem do bariéry si lehce poškodil zadní křídlo.

Brit tak v kvalifikaci obsadil až osmé místo se ztrátou 2,2 sekundy na Maxe Verstappena.

„Dnes jsme měli dobré auto, viděl jsem, že se objevovala suchá stopa, ale stačila jedna zatáčka, která mě potopila, a pro mě to byla první a druhá zatáčka,“ řekl Russell.

„Stalo se to vloni v Soči, kdy jsem byl jedním ze tří jezdců, kteří šli z přechodných na slicky a s williamsem jsem se kvalifikoval na třetí místo. Ano, byl to velký risk s vysokou možnou odměnou. Dnes to nevyšlo, ale závod je zítra.“

Už v zahřívacím kole si přitom Russell uvědomil, že zlepšit čas na suchých pneumatikách bude obtížné.

„V zahřívacím kole jsem si myslel, že poslední kolo bude to nejlepší, někdy to ale není jasné. Jsem rád, že jsem do toho šel, protože se to mohlo vyplatit. Nakonec jsem osmý, není to konec světa.

„Ne, vůbec toho nelituji. Možná bych toho litoval více, kdybych byl třetí nebo čtvrtý a nezkusil to.“

Hamilton ve druhé řadě

Letos počtvrté porazil Lewis Hamilton v kvalifikaci svého týmového kolegu z Mercedesu. Na trati, kde vyhrál už sedmkrát, vyrazí letos do závodu ze čtvrté pozice.

„Nedokážu vám říct, jak jsem šťastný. Víme, že z pohledu čisté rychlosti jsme na suchu stále hodně vzadu. Dosáhnout ale top 5 v kvalifikaci za těchto podmínek je úžasné. Myslím, že je to moje letošní nejlepší kvalifikace. V míře nadšení je to srovnatelné s mou první kvalifikací v Austrálii v roce 2007,“ řekl Hamilton.

Sedminásobný mistr světa přiznal, že i on zvažoval přezutí na suché pneumatiky. Považoval to ale za příliš velký risk.

„Rozhodně jsme to zvažovali. Myslím, že to osychalo poměrně rychle. A na trati byla místa, která vypadala být suchá. Mně se to ale zdálo jako příliš velký risk, hlavně s těmi teplotami. Rozhodli jsme se tedy zůstat na přechodných a myslím, že to byla správná cesta. Potřebovali bychom dalších 10 minut, abychom mohli na suché.“