Russell nedokáže Hamiltona pravidelně porážet, myslí si Bottas

Valtteri Bottas se občas dokázal Hamiltonovi vyrovnat v kvalifikaci. V závodech to už bylo horší. Jak to bude u George Russella?

„Nevidím nikoho, kdo by v blízké budoucnosti se stejnou technikou porazil Lewise,“ řekl Bottas pro SunSport.

„George se dobře přizpůsobí, protože je u Mercedesu už několik let, ale porazit Lewise není snadné. Už jsem si to vyzkoušel na vlastní kůži.“

„Jde o jeho konzistentnost ve výkonech. Každý jezdec má formu, která je trochu nahoru a dolů, ale jeho základní hranice výkonnosti je prostě vysoká. I když má špatný den, není to tak zlé. Je to jeho konzistence v průběhu celé sezóny.“

„Další z jeho klíčových předností je schopnost přizpůsobit se různým podmínkám, umění reagovat na změny, ať už jde o nastavení nebo cokoli jiného. Je to tohle a jeho závodnické umění. Jeho řízení pneumatik je zvláštní dovednost a všechny tyto věci se snoubí s talentem.“

Při zpětném pohledu je Bottas hrdý na vítězství, kterých u Mercedesu dosáhl, když závodil proti Hamiltonovi.

„Vkládá do toho práci, kterou moc lidí nevidí, takže je těžké ho porazit. Mohu být hrdý na to, že jsem ho dokázal porazit, když jsem měl dobrý den. Ale nebylo to natolik konzistentní, abych ho porážel po celou sezónu.“

Nyní je Bottas u Alfy Romeo. Nelze očekávat, že bude bojovat o vítězství a pódia. Na druhou stranu je rád, že je v týmu, kde bude moci být lídrem.

„Když jsem přišel k Mercedesu, bylo pro mě těžké převzít vedení, protože tam byl Lewis. S jeho přítomností v týmu pro mě bylo vždy těžké převzít vedoucí roli. Nyní je to jiné a je to pro mě nový začátek – a mít tu vedoucí roli je dobrý pocit.“