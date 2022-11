Russell nechtěl v souboji s Verstappenem riskovat

George Russell a Mercedes slaví první výhru v letošní sezóně formule 1, když Brit vyhrál sprint na Velkou cenu São Paula.

Russell si připsal osm bodů a do nedělní velké ceny odstartuje z nejvýhodnější pozice.

K postupu vpřed Russellovi pomohla také měkčí sada pneumatik, na kterých startoval, zatímco Max Verstappen vsadil na střední směs. Jakmile se oba dostali před Kevina Magnussena, který s haasem na mokré trati senzačně vyhrál páteční kvalifikaci, rozhořela se bitva o vítězství.

První dva pokusy Russelovi nevyšly, v 15. kole si ale Brit útok znovu přichystal, a ještě před čtvrtou zatáčkou se s pomocí DRS dostal do čela.

Cílem projel 3,9 sekundy před Carlosem Sainzem a svým týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem. Verstappen spadl na čtvrté místo, když se potýkal s poškozeným vozem.

„Je to sprintový závod, takže je to trochu risk a zisk. Takže i když jsem prahnul po tom vítězství, nechtěl jsem příliš riskovat, skončit bez bodů a startovat zezadu, ale zvládli jsme to, do třetice všeho dobrého,“ řekl Russell.

„Nečekal jsem, že budu mít takovou rychlost, ukazuje to ale všechnu tvrdou práci a zlepšení, kterého jsme jako tým dosáhli. Od Austinu v těchto třech posledních závodech bylo auto opravdu skvělé. Těžko říct, jak by Max jel na měkké sadě, stát tady je ale skvělý pocit.“

Pro neděli ale Verstappen zůstává pro jezdce Mercedesu hrozbou. „Jsme ale v luxusní pozici, kdy můžeme rozdělit strategie a jít za vítězstvím,“ dodává Russell.

Hamilton v první řadě

Druhý Sainz na roštu klesne o pět pozic za nasazení nové pohonné jednotky. Hamilton, který dojel ve sprintu třetí, se díky tomu posune do první řady vedle svého týmového kolegy Russella.

„Jsem tak šťastný, že jsem tady. Byl to neuvěřitelný týden. Gratuluji Georgovi. Můj závod byl o tom dostat se z osmého místa a tento výsledek jde za všemi z továrny a tady na trati, tento rok tvrdě pracují,“ řekl Hamilton.

„Je pro nás neuvěřitelné, že zítra budeme v první řadě. Měli bychom být schopni pracovat jako tým a udržet kluky za sebou. Budeme tvrdě tlačit a pokud nám bude přát opotřebení pneumatik a dobré počasí, budeme mít ve svých rukou pěkný souboj.“