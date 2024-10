Russell nechápe výkonnostní propad Mercedesu, Hamilton měl problémy s vyvážením

Kvalifikace na Velkou cenu USA formule 1 vůbec nevyšla týmu Mercedes. Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton letos podruhé nepostoupil už z první části a George Russell se sice dostal do Q3, ve druhém pokusu ale boural a způsobil předčasné ukončení kvalifikace.

Russell ztratil kontrolu nad svým vozem při průjezdu 19. zatáčkou. Po kvalifikaci přiznal, že se snažil dohnat ztrátu ze začátku pokusu.

„Až do 12. zatáčky to bylo opravdu dobré kolo. Byl jsem rychlejší o 4,5 desetiny, pak jsem trochu ztratil ve 12. zatáčce, podobně jako včera Lewis,“ řekl Russell pro Sky Sports F1.

„Stále jsem byl asi o desetinu rychlejší ve srovnání s předchozím pokusem. Pak jsem vjel do předposlední zatáčky, zatočil jsem a pak přišlo překvapení. Možná jsem na to tlačil až příliš, mrzí mě ale poškození vozu, co jsem tím způsobil.“

Russella také překvapila ztráta výkonnosti Mercedesu oproti pátečnímu programu, kde v rozstřelu pro sprint skončil Russell druhý jen o setinu sekundy.

„Jsem trochu zmatený, proč jsme včera s Lewisem byli v boji o pole position a dnes nejsme nikde.“

Hamilton nepostoupil z Q1

První rána pro Mercedes přišla už v první části kvalifikace, kdy jedním z pěti nepostupujících byl i devatenáctý Hamilton.

„Ve sprintu nám už v zahřívacím kole nějakým způsobem selhalo přední zavěšení. Potýkal jsem se s tím v průběhu sprintu, zhoršovalo to vyvážení,“ řekl Hamilton pro Sky Sports F1.

„Změnili jsme pár věcí, které nás posunuly k tomu, co bychom udělali včera. Auto bylo v kvalifikaci noční můrou. Měl bych asi startovat z boxů, jinak se z této pozice nikam nedostanu.“