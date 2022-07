Russell nechápe, kde se v jeho mercedesu vzala rychlost na pole position

Brit byl překvapivě nejrychlejší v sobotní kvalifikaci na Hungaroringu, když posledním pokusem o 44 tisícin porazil Carlose Sainze z Ferrari a získal svou první pole position ve F1 a první letošní pro tým Mercedes.

Po pátečních trénincích ztrácel Brit na Ferrari téměř sekundu. V mokrém sobotním tréninku si pak Russell často stěžoval na nedostatek přilnavosti jak na přechodných, tak mokrých pneumatikách.

Ačkoliv se nad Budapeští v sobotu odpoledne honily mraky, kvalifikace se odjela na suché trati. A Russell překvapil všechny svým posledním časem 1:17.377.

„Jsem naprosto nadšený. Včera to byl pro nás zřejmě nejhorší pátek sezóny. Všichni včera večer tvrdě pracovali,“ řekl Russell po kvalifikaci.

„Nevěděli jsme, jakým směrem jít. A pak přišlo poslední kolo, projel jsem první zatáčkou, skvělá 1. zatáčka, projel jsou druhou zatáčkou, 2. zatáčka byla mega. Projel jsem cílem, podíval jsem se na obrazovku a viděl jsem, že jsem první. Byl to neuvěřitelný pocit.“

Po obtížné první polovině sezóny tak Mercedes zaznamenal největší letošní úspěch. Je ale mistrovská stáj zpátky mezi nejlepšími? „Abych byl upřímný, nevím,“ dodal Russell.

„Musíme se na to podívat a pochopit, odkud se to dnes vzalo. V kvalifikaci se ale žádné body nerozdávají. Celkově ale máme dobrou závodní rychlost, Ferrari v pátek vypadalo velmi rychle. Půjdeme do toho naplno. Bez pochyby to byl velmi výjimečný den,“ uzavřel Russell, jehož dosud nejlepším letošním kvalifikačním výsledkem bylo čtvrté místo v Rakousku a Španělsku.

Hamilton po problémech s DRS až sedmý

Druhý pilot Mercedesu Lewis Hamilton nemohl kvůli problému se systémem DRS dokončit své poslední měřené kolo a propadl se až na sedmé místo, které mu bude patřit na roštu nedělního závodu.

Sedminásobný mistr světa dokonce věří, že nebýt jeho problémů s DRS, mohl Mercedes v maďarské kvalifikaci obsadit kompletně první řadu na roštu.

„Nevíme, odkud se naše rychlost z ničeho nic vzala. Zítra udělám maximum, abych jej (Russella) podpořil, na této trati by z té pozice měl schopen být vyhrát, já se pokusím dostat dopředu,“ řekl Hamilton.

Když dostal otázku, zda mohl Mercedes v kvalifikaci obsadit první dvě místa, odpověděl: „Určitě, je proto frustrující, že po všech problémech, co jsme měli, jsem nebyl schopen bojovat o první řadu, ale budou další možnosti.“