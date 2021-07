Russell, nebo Bottas? Mercedes rozhodne během léta, potvrdil Wolff

Mercedes včera překvapivě oznámil, že Lewis Hamilton s týmem prodloužil smlouvu o dva roky. Za Mercedes jezdí od roku 2013 a zůstane u něj minimálně do konce sezóny 2023. Samotné oznámení překvapením nebylo. Nečekalo se však, že k tomu dojde zrovna v Rakousku. Zejména v kontextu toho, že nás za dva týdny čeká Hamiltonova domácí velká cena.

V případě jezdecké sestavy Mercedesu se tak už můžeme zaměřit na jméno druhého jezdce. Toto Wolff nedávno prohlásil, že jméno Hamiltonova kolegy vybere Mercedes zřejmě až v zimě. Později upřesnil, že si dělal z novinářů, kteří se na to samozřejmě často ptají, legraci. Ve hře je nyní jiné roční období – léto. Z astronomického hlediska trvá do 21. září. Wolff také potvrdil, že se vybírá mezi Bottasem a Russellem.

„S Lewisem jsme měli už delší dobu jasno, že chceme pokračovat, takže to pro nás bylo samozřejmé,“ řekl Wolff.

„Nyní se můžeme podívat na druhé místo. Je to mezi těmi dvěma a my si jich obou ceníme pro jejich silné stránky a pro to, čím mohou týmu přispět.“

„Vždy jsme říkali, že tomu chceme dát několik příštích závodů, abychom v tom měli jasno. S Valtteriho výkonem v Rakousku jsem spokojený. Podle mého názoru si zde vede velmi dobře a potřebuje to upevnit. Je to známý díl skládačky a stejně tak známe silné a slabé stránky George.“

„Konečné rozhodnutí padne ještě letos v létě. Nejdříve ale povedeme individuální rozhovory s Georgem a Valtterim a pak budeme chtít uzavřít smlouvu ještě před koncem sezóny.“

Bottas chce ve F1 zůstat

Valtteri Bottas uvedl, že pokud by nezůstal u Mercedesu, hledal by jiné možnosti. V královně motorsportu chce ale zůstat.

„Zrovna jsem si uvědomil, že už je červenec a po tomto závodě zbývají do srpnové přestávky jen dva závody, takže brzy budeme muset jednat, ale ne dnes nebo zítra,“ řekl Bottas.

„Nejdříve chci od týmu zjistit, jaký je plán, kterého jezdce chtějí v druhém autě – Lewis je potvrzený, druhá sedačka je zatím volná, takže tým se musí rozhodnout a já potřebuji tuhle diskusi.“

„Ale také cítím, že mám před sebou ještě mnoho, mnoho let, závodění mě baví, miluji závody, miluji formuli 1, takže rozhodně není čas v příštích letech přejít do jiných forem motorsportu.“

„Kdyby to nebylo tak, že nebudu pokračovat u Mercedesu, samozřejmě bych se zabýval jinými možnostmi, ale teď o tom nemusím přemýšlet a mám také dobrý manažerský tým, který mi zatím nic neřekl.“