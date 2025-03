Russell na stupních vítězů, Antonelli při premiéře zazářil na mokru pátým místem

Brit se po většinu závodu držel na čtvrtém místě, stupně vítězů mu spadly do klína poté, co na mokré trati chyboval do té doby druhý Oscar Piastri a propadl se mimo body. Russell se tím posunul na třetí místo.

„Byl to skvělý způsob, jak dojet na třetím místě. Gratulace Landovi (Norrisovi). Takový závod, kdy vedete, je pravděpodobně vaše nejhorší noční můra, ale odvedl skvělou práci. Výborně si vedl také Kimi, když se dostal na páté místo, to je opravdu působivé,“ řekl Russell.

„Jsem šťastný, že jsem skončil na stupních vítězů. Užíval jsem si to, protože jsem doufal, že ti dva kluci (Norris a Max Verstappen) udělají chybu a já se prosmýknu dopředu. Ale bylo to těžké. O tom je F1. Doufám, že si to doma všichni užili.“

Antonelli při premiéře pátý

Pátým místem v cíli náročného závodu, který poznamenal déšť, začal svou kariéru ve F1 nástupce Lewise Hamiltona u Mercedesu Andrea Kimi Antonelli.

Ital se po startu ze 16. pozice postupně posouval pořadím vpřed. Svými chybami na vlhké trati mu k tomu pomáhali i soupeři, ačkoliv ani Antonelli se chybě nevyhnul. V 17. kole se roztočil.

Ve 34. kole se dostal do bodované desítky a posunul se postupně dokonce až na čtvrté místo. V závěru ale dostal pětisekundovou penalizaci za nebezpečné vypuštění z boxů, kvůli čemuž se před něj na čtvrté místo posunul Alex Albon.