Russell musí podle Wolffa získat zkušenosti a nedělat chyby

Valtteri Bottas dostává roční smlouvy, takže pokud by ho chtěl Mercedes vyměnit za Russella, mohl by to udělat už od příštího roku. Jak ale známe Tota Wolffa, u týmu nejspíše zůstane Bottas a to možná i s odůvodněním, že zkušenosti a kontinuita budou v revolučním roce důležité.

Toto Wolff alespoň uvedl, co od Russella očekává. „Vyhrát mistrovství světa formule 1 znamená udělat co nejméně chyb,“ řekl Wolff pro Autosport.

„A to přichází pouze s rutinou a zkušenostmi. Mercedes očekává konzistentní úroveň výkonu, a proto musíte mladým jezdcům dát čas.“

Podle Wolffa sice Russell podal v Sachíru dobrý výkon, ale mladí jezdci se mohou stát i terčem kritiky, když udělají pod tlakem špičkového týmu chybu.

„Proto je velmi důležité získávat zkušenosti jako v Imole a učit se z nich,“ uvedl Wolff v narážce na Russellovu nehodu za safety carem.

„Georgeovi jsme věřili, protože není mnoho jezdců, kteří vyhráli juniorské šampionáty jako nováčci, zvláště ne ve velmi konkurenčních šampionátech GP3 a F2,“ řekl Wolff.

Wolff připustil, že Russellovo vystoupení v Sachíru nezůstalo bez povšimnutí.

„Přál bych si, aby se to stalo jiným způsobem (než je nemoc Hamiltona, pozn. redakce), ale dalo nám to soubor dat, na které bychom se měli podívat. A svým způsobem to potvrdilo to, jak jsme ho vnímali. Byla to také výhoda pro něj a pro Williams. Do svého týmu se vrátil s tím, že se toho hodně naučil a spoustě věcí porozuměl. A proto si myslím, že pro něj osobně i pro Williams to bylo výhodné.“