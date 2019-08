Russell: Muselo by se stát něco drastického, abych odešel z Williamsu

Russell do formule 1 vstoupil v letošní sezóně s vizitkou šampióna formule 2.

Williams je však v letošní sezóně nekonkurenceschopný a Russell tak v dosud téměř všech závodech bojoval pouze se svým týmovým kolegou Robertem Kubicou. Od roku 2016, kdy získal titul v GP3, je Brit členem programu Mercedesu, se kterým je díky svým výkonům spojován.

„Jak řekla i (zástupkyně šéfa Williamsu) Claire (Williamsová), podepsal jsem s Williamsem tříletou smlouvu. Pokud se nestane nic drastického, nevidím důvod, proč bych tu neměl být v následujících několika letech,“ mírní spekulace Russell.

Russellova smlouva s Williamsem byla oznámena ještě před koncem loňského ročníku. Russell tak strávil s týmem již několik posledních závodů loňské sezóny a celou zimu.

„Mercedes znám. Dokud budu podávat dobré výkony, budou mě podporovat, a to vás jako pilota uklidní, protože se tak můžeme plně soustředit na svou práci. Když máte jeden špatný víkend, nezkritizují vás a nebudou se ptát, co se sakra stalo. Nabídnou pomoc a radu, jak se znovu do takové situace nedostat. Je to skutečně skvělý způsob.“

Russell by byl připraven na přestup do Mercedesu

Během letní přestávky se ve spojitosti s místem vedle Lewise Hamiltona kromě Valtteriho Bottase skloňuje také jméno dalšího člena Mercedesu a rezervního pilota Estebana Ocona. Šéf týmu Toto Wolff popřel, že by byl kandidátem také Russell, ačkoliv ten si myslí, že je na přestup připraven.

„(Daniil) Kvjat porazil (Daniela) Ricciarda ve svém prvním roce u Red Bullu. (Max) Verstappen vyhrál svůj první závod za Red Bull, Charles (Leclerc) dává ve svém prvním roce zabrat (Sebastianu) Vettelovi. Věřím si. Kdybych někdy dostal příležitost, bylo by hloupé si myslet, že můžu jít a porazit Lewise v prvním závodě. Podle mě je nejlepším jezdcem na roštu,“ myslí si o pětinásobném šampionovi jeho krajan.

„Cítím ale, že je tam potenciál a každým závodem a každým rokem se učíte. Pokud by ta příležitost přišla, věřím, že bych se jí mohl chopit oběma rukama a co nejrychleji se toho spoustu naučit a po pár závodech dosáhnout výsledků,“ věří Russell.

Foto: Getty Images / Mark Thompson