Russell mírní kritiku Bottase. Neudělal nic proti pravidlům, říká

Okamžitě po nehodě šel Russell za Bottasem a plácl ho po helmě. Bottas na to reagoval vztyčeným prostředníkem. Poté si vyměnili skrz média názory na to, co se stalo.

Russell mimo jiné řekl, že „Vyvstává otázka, proč to udělal v boji o deváté místo. Možná kdyby to byl jiný jezdec, neudělal by to.“ Bottas „konspiraci“ odmítl a reagoval slovy: „Promiňte, někde jsem ztratil svou alobalovou čepičku.“

Později Russell svá slova mírnil. „Když se můžete podívat na vše znovu, zpomaleně a z určitých úhlů kamery, vypadá to všechno velmi, velmi odlišně," řekl Russell, kterého cituje RaceFans. Podle něj záleží, na kterou kameru se člověk podívá.

„Byl jsem frustrovaný především kvůli rychlosti, při které došlo k incidentu. Nikdy jsme neměli kolizi na konci rovinky, když jedeme na plný plyn. Všichni jsme nedávno viděli, jak nebezpečný je motorsport a abych byl upřímný, reagoval bych přesně stejně, kdyby to byl souboj o vítězství, o deváté místo, nebo o poslední, protože jsem si myslel, že je to zbytečné a že se tomu dalo vyhnout.“

„Jak jsem řekl, Valtteri neudělal nic, co by nebylo v souladu s pravidly, ale musíte vzít v úvahu prvek odpovědnosti a také to, jaké byly podmínky.“

„Existují určité věci, které můžete udělat určitými způsoby, když je vše stabilní, ale když je trať vlhká a vy někoho tlačíte směrem k trávě, na vlhká místa, při rychlosti více než 200 mil za hodinu, tak existuje vysoké riziko nehody.“

„Proto jsem byl velmi zklamaný, protože jsem si myslel, že jde za hranu respektu a to ne ke mně, ale k těmto vozům.“

Russella se zeptali, zda je jeho přístup k souboji jiný, když jde o Mercedes. Toto Wolff naznačil, nebo spíše přímo řekl, že by jeho přístup jako juniora Mercedesu měl být při souboji s „kolegy“ jiný.

„Nikdy jsem nebyl v pozici, že bych bojoval proti Mercedesu. Williams nebojuje proti Mercedesu asi pět let, takže jsem ani nepřemýšlel, jakým způsobem bych k souboji s mercedesem postupoval.“

„Jak jsem řekl, nebyl to bezohledný manévr. Valtteri tvrdě bránil a bylo spravedlivé to udělat. Byli jsme ale ve třech čtvrtinách něčeho, co se dá označit za rovinku. Nebylo to tak, že bych tam vletěl ze vzdálenosti dvaceti metrů a narazil do něj zboku.“

„Bylo to nešťastné, k incidentu by nedošlo, kdyby nebylo vlhko a kdyby bylo zakázáno použití DRS. Byla to jen nešťastná situace. “

„Dalo se tomu zabránit? Ano. Udělal Valtteri něco špatně? Asi ne. Mohl udělat něco trochu víc? Možná. Udělal jsem něco špatně já? Nehodu jsem způsobil roztočením, ale udělal jsem chybu, že jsem šel do toho předjetí? Rozhodně ne. Bylo by hloupé dát nohu z plynu v této pozici.“