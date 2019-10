Russell: Mimo závodní víkendy F1 dostatečně nerelaxuji

21letý Brit prožívá náročnou premiérovou sezónu ve formuli 1. Williams letos získal zatím pouze jeden bod zásluhou Roberta Kubici v Německu, zatímco Russell skončil zatím nejlépe jedenáctý a na své první body stále čeká.

Russell si uvědomuje, že ve své první sezóně je jeho cílem zejména nasbírat co nejvíce zkušeností a znalostí a porážet svého týmového kolegu, což se mu pravidelně daří.

Russell s Kubicou pravidelně dojíždějí ve velkých cenách na posledních dvou pozicích. To nepomáhá psychické pohodě, naopak je to zdrojem frustrace.

Pro lepší psychické rozpoložení je proto pro pilota F1 klíčové relaxovat a mít nějaké rozptýlení mimo závodní víkend. Pětinásobný mistr světa F1 Lewis Hamilton se například věnuje módě a hudbě, Sebastian Vettel své rodině a Max Verstappen a Lando Norris závodění na počítačových simulátorech. Russell však svůj koníček stále hledá.

„V tuto chvíli nedělám dost pro relaxaci. Nevěděl jsem, co všechno obnáší práce pilota formule 1, chtěl jsem tomu odevzdat úplně všechno a nakonec zjistit, co všechno je k tomu potřeba,“ řekl Russell pro Yahoo Sport.

„Nyní už chápu, že si musím najít něco, co mě odtrhne od F1, při čem budu relaxovat a přestanu myslet. Ještě jsem to nenašel, ale zřejmě to bude golf.“

I přesto se Russell mezi závody rozhodně nenudí.

„Nyní se nezastavím, protože když přijedete ze závodu, jdete se podívat za týmem, simulátor, korelace dat, marketingové akce, schůzky s každým, pak váš vlastní trénink a než se nadějete, zase odjíždíte. Je to intenzivní,“ popisuje Russell život pilota F1.

„Jelikož jsem sportovně založený, mám rád všechno, při čem můžu vyvíjet nějakou aktivitu. V rámci fyzické přípravy dělám různé věci, ale v podstatě to je moje práce a ne něco, co bych dělal ve dni volna,“ říká.

„S golfem si myslím, že když nad tím začnu přemýšlet, půjdu na nějaké lekce a budu to dělat pořádně, pak není důvod, proč to neudělat. Nebude za mě Tiger Woods, když se mi ale alespoň podaří odpálit míček rovně a neskončí každý úder ve stromě, bude to dobré.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson