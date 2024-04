Russell: Mercedes mezi mnou a odcházejícím Hamiltonem nebude dělat rozdíly. Upgrady vždy dostaneme současně

Nečekaný přestup Lewise Hamiltona z Mercedesu k Ferrari byl oficiálně potvrzen takřka rok dopředu.

Sedminásobný mistr světa tak letošní sezonu prožívá s vědomím, že u Mercedesu končí.

Jezdci v takových případech bývají odstřiženi od vývoje budoucího vozu, a teoreticky mohou být upozaďování i jiným způsobem – například při volbě strategií, nebo při nasazování nových dílů.

Podle George Russella se však v případě jeho kolegy Hamiltona nic takového neděje.

„Od chvíle, kdy byl oznámen jeho přestup, se Lewis k týmu chová neuvěřitelně profesionálně. Pracovní vztahy se všemi v Mercedesu jsou takové, jako by se vůbec nic nezměnilo,“ prohlásil pilot Mercedesu, kterého cituje Autosport.

„Tým se k nám oběma chová skvěle a dává nám oběma stejné příležitosti. Tak to bylo vždycky – od začátku. Kdykoliv se na vůz chystá nasadit nějaká novinka, dostaneme ji oba současně. U jiných týmů je praxí, že upgrade dostane jeden pilot a pak teprve druhý. V Mercedesu to tak není,“ vysvětlil Brit.

„Oba zkrátka dostáváme maximální šanci na dosažení co nejlepšího výsledku a do konce sezony, bez ohledu na to, kdo bude mým týmovým kolegou, to bude platit i nadále,“ dodal na toto téma Russell.