Russell: Mercedes letos může vyhrát závod, nikdy ale nebude mít nejrychlejší auto

Mercedes v posledních závodech zaznamenal výrazný výkonností posun. Po úvodu sezóny, kdy se mistrovský tým z posledních osmi sezón potýkal s přechodem na nová technická pravidla a výrazným poskakováním svého vozu, dokázali v posledních dvou závodech ve Francii a Maďarsku dojet na stupních vítězů oba jezdci Russell i Lewis Hamilton.

V obou případech skončil sedminásobný mistr světa druhý za vítězným Maxem Verstappenem z Red Bullu. Russell doplnil stupně vítězů třetím místem.

Díky Russellovi zaznamenal Mercedes v Maďarsku také první letošní pole position. Přesto tým z Wokingu zatím stále výkonnostně ztrácí na Red Bull a Ferrari.

„Rozhodně stahujeme ztrátu, o tom není pochyb. Čtyři vozy před námi ale určitě mají rychlostní výhodu. Myslím, že jako tým pomalu stahujeme ztrátu. Po letní přestávce snad na auto nasadíme nějaké novinky, to ale udělají všichni, takže to nebude jednoznačné,“ řekl Russell.

„Stále věříme, že v určité fázi této sezóny můžeme bojovat o vítězství. Nemyslím si ale, že někdy budeme mít auto, které bude nejrychlejší.“

Mercedes letos už několikrát dokázal po nevydařených pátečních trénincích dosáhnout pro sobotní kvalifikaci zlepšení, jako například naposledy na Hungaroringu.

„Bylo to trochu nepříjemné, auto bylo na docela špatném místě, ale byla to jedna z těch situací, kdy jsme se vydali jedním směrem, ale uvědomili jsme si, že jsme museli jít druhým, takže to byla užitečná zkušenost,“ řekl inženýr Mercedesu Andrew Shovlin.

„Vždy při těchto závodech říkáme 'Musíme z nich udělat živé experimenty. Musíme se učit pro budoucnost'. Na papíře to zní skvěle. V praxi to může být docela těžké a dost nepříjemné. Ale byl to skvělý obrat. Oba jezdci odvedli skvělou práci, stejně jako tým a byl to hezký způsob, jakým jsme vykročili do letní přestávky.“