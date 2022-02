Russell: Mercedes je po loňské porážce motivovaný a zapálený

Po třech sezónách strávených ve Williamsu dostává mladý Brit šanci ve špičkovém týmu, kde vedle Hamiltona nahrazuje Valtteriho Bottase.

O titulu mistra světa se vloni rozhodovalo až v posledním závodě v Abú Dhabí. Hamilton celý závod vedl a mířil za titulem, kontroverzní rozhodnutí ředitele závodu Michaela Masiho restartovat podnik pro poslední kolo, kdy krátce předtím druhý Max Verstappen zamířil do boxů pro nové pneumatiky a o kolo pomalejší jezdci ještě nedojeli zbytek pole, postavilo Hamiltona do obtížné pozice, kdy nedokázal na starších pneumatikách udržet před Verstappenem první místo. Nizozemec v posledním kole Hamiltona předjel a získal svůj první titul mistra světa F1.

Sám Russell si pro sezónu dává „mikro cíle“ a bude se soustředit na zlepšování své vlastní výkonnosti.

V továrně Mercedesu v Brackley se Russell seznamuje s inženýry a zkouší nový monopost W13 na simulátoru. Vzhledem k množství času, které jako člen juniorského programu Mercedesu s týmem strávil před svým přestupem do Williamsu, se ve stáji, která od roku 2014 nepoznala přemožitele v Poháru konstruktérů, cítí jako doma.

„Jelikož jsem s týmem jako junior strávil tolik času, než jsem se ve formuli 1 připojil k Williamsu, cítím, že už všechny velmi dobře znám,“ řekl ve videu Mercedesu.

„Rovnou jsme se proto pustili do důležitých věcí, abychom porozuměli novému vozu, výzvám a pokusili se co nejlépe připravit na nadcházející sezónu. A myslím, že po vyvrcholení loňského ročníku je v celé továrně velká motivace a zapálení pro to vrátit se. Je pro mě neuvěřitelné to sledovat.“

Letošní vozy, které jsou postaveny podle nových technických pravidel, jsou zatím pro všechny velkou neznámou, nedá se proto ani předpovědět možné rozložení sil. Russell proto musí věnovat pozornost své vlastní výkonnosti.

„Doufám, že v roce 2022 dostanu ze sebe a z týmu kolem mě maximum. Bude to velmi zajímavý rok vývoje a bude na tom záležet veškerá výkonnost. Pokud jde o výsledek, nevěřím, že tomu můžete dát nějakou hodnotu nebo cíl, protože nikdo neví, jak na tom bude při prvním závodě,“ dodává Brit.

„Musíte mít své mikrocíle, kde se zlepším? V čem zlepším vůz? A pokud uděláte každý jednotlivý krok správně, dáváte si největší šanci dosáhnout cíle.“