Russell měl během závodu zdravotní problémy. Musím pochopit, co se stalo, říká

Když se George Russella zeptali, který ze dvou nedělních závodů se mu líbil více, tak se zasmál a řekl, že ten ve vozech LEGO.

Myslel to zřejemě jako vtip, ale možná na tom byl i kus pravdy. S vozem nebyl zcela spokojen a navíc měl ke konci závodu zdravotní problémy.

„V posledních patnácti kolech jsem měl příšerné křeče v břiše a teď se hodně trápím,“ řekl oficiálnímu kanálu F1. „Nemůžu stát rovně, žaludek mi opravdu působí potíže.“

„Musím pochopit, co se tam pokazilo. Snídal jsem o něco větší porci než normálně, takže to může být příčinou.“

Russell se dostal na pódium poté, co zajel k mechanikům během virtuálního safety caru. Přeskočil tím týmového kolegu i Verstappena. Do závodu odstartoval na tvrdé směsi a poté přezouval na střední směs.

„Myslel jsem si, že je to příležitost, protože jsme byli odvážní ve strategii,“ řekl. „Nestává se často, aby jezdec v první pětce startoval na tvrdé pneumatice.“

„Samozřejmě jsme měli trochu štěstí se safety carem, ale tak už to chodí a je to riziko, které podstupujete. Nicméně když Kimi zajel do boxů, když Max zajel do boxů, našel jsem tři nebo čtyři desetiny a dostal se do opravdu dobré pozice.“

„Na výsledek jsem opravdu pyšný, protože tento víkend jsem na tom nebyl dobře, nebyl jsem šťastný. Řízení jsem si tento víkend neužíval, ale když na tom záleželo, tak jsme to zvdládli.“