Russell má smůlu, u Mercedesu zůstane Bottas. Čeká se jen na potvrzení

Bottas a ani Hamilton zatím nemají smlouvu pro příští rok. V případě Hamiltona by mělo jít o formalitu. U Bottase byla situace méně jasná.

Mercedes vyloučil příchod Vettela, což by pro tým ani nedávalo velký smysl. Mohl by ale Bottase nahradit Russellem. Britský mladík je obecně považován za obrovský talent a zkušenosti už také nějaké má. Je však otázkou, zda by jeho příchod nenarušil současnou atmosféru u týmu.

Podle Autosportu by měl i příští rok zůstat u týmu Bottas. Dohoda už je hotová, ale zatím nedošlo k podpisu.

Souhlas s dohodou už ale vyjádřil i CEO Mercedesu Ola Kallenius během své návštěvy Grand Prix Rakouska. „Zůstaneme u našichdvou chlapců,“ řekl pro Sky Germany.