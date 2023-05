Russell lituje chyby. V klidu jsme mohli být třetí, říká

George Russella mrzí chyba, která jej podle jeho slov stála „pohodlné třetí místo“ v deštěm poznamenané Velké ceně Monaka formule 1.

Russell se po pomalé zastávce Estebana Ocona a Carlose Sainze vyšplhal až na třetí místo, když do té doby poklidný závod zdramatizoval déšť, který se spustil nad monackým knížectvím.

Brit v 55. kole přezul na přechodné pneumatiky, v zatáčce Mirabeau následně chyboval před ním o kolo zpět jedoucí Lance Stroll a vyjel do únikové zóny. Do té jej následoval také Russell, který se tím propadl za Ocona i svého týmového kolegu Lewise Hamiltona. Když se navíc Russell vracel na trať, narazil do projíždějícího Sergia Péreze, za což dostal pětisekundovou penalizaci.

„Opravdu bych se nakopal, protože třetí místo bylo téměř jisté. Byla tam žlutá vlajka, já zvolnil a jakmile jsem šlápl na brzdu, zablokovala se mi kola a já následoval Strolla do únikové zóny,“ řekl Russell.

„Je to poučení, když se nesoustředíte, děláte chyby. Možná, kdyby tam nebyly žluté vlajky, soustředil bych se více. Nevyjel bych mimo a nepřipravil tým o pohodlné třetí místo.“

Po kolizi s Pérezem si Russell stěžoval na chování svého vozu. Navrhl proto Mercedesu, aby jej Hamilton pustil před sebe a chránil tak před Charlesem Leclercem, který jel za dvojicí Mercedesu. V cíli totiž na Russella čekala pětisekundová penalizace.

„Rozhodně jsem si trochu poškodil auto. Nebyl jsem si jistý, že budu schopen pokračovat, ale postupně se to samo vyřešilo. V autě jsem se necítil pohodlně, v té fázi jsme ale byli na trati nejrychlejší, takže nevím, co se dělo.

„Ocon a Lewis mě zdržovali, zatímco se Charles přibližoval. Nechtěl jsem v těchto podmínkách nic riskovat s Lewisem, s tou pětisekundovou penalizací to ale mohla být dobrá ochrana, kdyby mě Charles dojel.“

Leclerc však neměl rychlost a Russella o pozici nepřipravil. Ten tak dojel pátý za čtvrtým Hamiltonem.

Hamilton je spokojen

„S dnešním výsledkem jsem opravdu spokojen. V závodě jsme se posunuli vpřed, což tady v Monaku není jednoduché,“ řekl Hamilton.

„Tady v Monaku bylo těžké určit, jak nasazená vylepšení fungovala. Barcelona je zřejmě nejlepší testovací okruh, který si můžeme přát, abychom se naučili více o novém balíčku.“