Russell: Kromě jezdců by pracovníci týmů F1 neměli absolvovat všech 24 velkých cen

Pilot Mercedesu George Russell volá po vzniku omezení, které by zamezovalo pracovníkům týmů F1 objet všechny závody. Těch bude v příštím roce rekordních 24.

Počet závodů, ze kterých se skládá kalendář F1, postupně roste. V příštím roce by měla královna motorsportu čítat 24 zastávek, což by byl nový rekord. Podmiňovací způsob v tomto ohledu volíme záměrně, protože jak ukázala již letošní sezona, konečný počet závodů není nikdy stoprocentně jistý (například v rámci letošního kalendáře se zrušily dva závody).

Absolvovat 24 závodů během jednoho roku je však pro pracovníky týmů velmi náročné. Už nyní proto týmy některé pozice dublují tak, aby svým členům ulevili, co se cestování týká.

Závodník George Russell by však šel ještě dál. Zavedl by pravidlo, které by týmům takový přístup nařizovalo.

„Jako jezdci to máme v rámci celého padoku nejlepší. Díky tomu, jakým způsobem cestujeme, jsme v dobré pozici. Ostatní lidé z padoku však ne. Znám tolik mechaniků, kteří jsou nemocní, stejně tak inženýrů, kteří s neustálými změnami časových pásem hodně bojují. Vaše tělo neví, kde jste, jíte v různou dobu, bydlíte v různých hotelech, v v různém prostředí...“ nechal se slyšet Russell, kterého cituje web RacingNews365.

„Tělo začíná být zmatené. Proto se začíná mluvit o tom, že to bude regulováno a že každý nebude moci absolvovat všechny závody. Myslím, že by to bylo dobré. Nemyslím si, že je udržitelné, aby 4 000 lidí absolvovalo 24 závodů za sezonu, zvlášť když vidíte, jak kalendář geograficky stále nedává velký smysl,“ sdílel britský závodník svůj názor.

S nemocí bojoval i Russell

S různými nemocemi typu nachlazení nebojují během sezony jen běžní pracovníci jednotlivých týmů, ale i samotní jezdci. Své o tom ví i Russell.

„V posledních dvou týdnech jsem byl opravdu nemocný. Nejprve jsem měl ve Vegas velkou horečku, nemohl jsem spát a cítil jsem se hrozně. Pak jsem měl příšerný kašel. Kašlal jsem každé kolo, ale když jste připoutaní v autě, nemůžete dýchat. Nemůžete se zhluboka nadechnout, abyste ten kašel dostali ven. Bylo to dost mizerné. Byl jsem tedy rád, když jsem viděl šachovnicovou vlajku,“ popsal pilot Mercedesu svůj zdravotní stav, ve kterém absolvoval GP Abú Dhabí.