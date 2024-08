Russell jediným zástupcem Mercedesu v Q3

Zatímco týmy McLaren, Red Bull a Aston Martin měly mezi deseti nejlepšími oba své jezdce, Mercedes a Ferrari z top týmů reprezentoval v Q3 jen jeden pilot.

V případě Mercedesu to byl George Russell, který na nejrychlejšího Landa Norrise ztratil 571 tisícin.

„Dnes to byla náročná kvalifikace. V Q1 jsem se opravdu trápil. V Q2 jsem měl rychlost, abych konkuroval mclarenům a v Q3 jsme se znovu trochu propadli na konečné čtvrté místo. Myslím, že to bylo dnes maximem,“ řekl Russell.

„Bylo velmi obtížné udržet pneumatiky ve správném provozním okně. Lewis měl skvělou rychlost v Q1, v Q2 se ale trápil. Podmínky se neustále měnily, takže bylo obtížné vše sladit a dostat z vozu maximum.

„Ztráta na čelo dnes byla poměrně velká, myslím ale, že můžeme mít lepší závod. Pokusíme se znovu dojet na stupních vítězů.“

Hamilton v šesté řadě

Překvapivé složení bude mít v neděli v Zandvoortu šestá řada. Budou v ní Carlos Sainz z Ferrari a Lewis Hamilton z Mercedesu.

Sedminásobný mistr světa se do závěrečné části nedostal o více než desetinu sekundy.

„Dnešek byl frustrující. V průběhu víkendu to vypadalo dobře a v Q1 jsem byl spokojen s vyvážením vozu. V Q2 jsme se bohužel trápili více a postup nám proklouzl mezi prsty,“ říká Hamilton.

„Nedokázal jsem jet rychleji, než jsem předvedl v posledním kole, ale nestačilo to, abych postoupil. Tyhle věci se stávají, ale nakonec jsem neodvedl dostatečně dobrou práci. Pokusím se si to zítra užít a získat co nejvíce bodů.“