Russell: Je to jedna z mých nejhorších sezón v kariéře

Po nejrychlejším času v sobotním dopoledním tréninku Russell věřil, že v kvalifikaci může bojovat o pole position. V podvečerní části ale na Maxe Verstappena nakonec ztratil 343 tisícin a obsadil čtvrté místo.

„Abych byl upřímný, byl to zvláštní den. Myslím, že před víkendem bychom čtvrté místo rozhodně brali,“ řekl Russell.

„V autě jsem se cítil dobře, ale po dnešním ránu jsme vypadali opravdu silně a mysleli jsme si, že můžeme získat pole position, ale když jsme vyjeli v Q1, neměli jsme stejnou přilnavost jako dříve.“

Russell už má před posledním závodem jisté osmé místo v konečném hodnocení sezóny, kterou považuje za jednu z nejhorších.

„Chci sezónu zakončit vysoko. Z pohledu výsledků to byla zřejmě jedna z mých nejhorších sezón v kariéře. Nemyslím si, že nám chyběla rychlost. V mnoha závodech jsme měli opravdu dobrou rychlost, v neděli jsem ale nikdy nedosáhl toho výsledku.

„Každý závod má svůj důvod (problémů). Ať už je to můj náraz do zdi (a ztráta třetího místa v posledním kole v Singapuru), nebo déšť, který se na Zandvoortu spustil ve špatném kole, nebo selhání motoru v Melbourne.

„Jsou to drobnosti, o kterých řeknete 'Snadno je napravíte'. Když se to stane jednou nebo dvakrát, můžete to připsat smůle. Ale když se to stane v průběhu roku devětkrát, desetkrát nebo jedenáctkrát, to už rozhodně smůla není.

„Nakonec, auto není dost rychlé. Musíme stále tlačit. Při tak vyrovnaném poli vás jedna malá chyba srazí o několik pozic.“

Hamilton nepostoupil do Q3

Poslední části poslední letošní kvalifikace se nezúčastnil sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton. Pilot Mercedesu skončil jedenáctý.

Britovi k postupu chyběla necelá desetina sekundy.