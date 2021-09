Russell je spokojen. Bodoval ve čtvrté z posledních pěti velkých cen

Russell v sobotní kvalifikaci vyjel pro Williams senzační třetí místo. Svou pozici držel i po startu a za vedoucím Carlosem Sainzem a Landem Norrisem, kteří si ale vybudovali náskok, se držel na třetím místě až do 12. kola.

Dřívější zastávkou se před něj na třetí místo dostal Lance Stroll. Brit se postupně propadl na desátou příčku, přesto může být spokojen. Bodoval ve čtvrtém z posledních pěti závodů.

„Myslím, že jsme dnes měli opravdu dobrý závod. Drželi jsme se a nedělali hloupé chyby, o tom byla naše velká cena. Prvních dvanáct kol jsme drželi třetí místo, bylo docela zábavné bojovat o tuto pozici a snažit se udržet za sebou mclareny, mercedesy a aston martiny, na to musíme být hrdí,“ řekl Russell.

„Na konci jsem se trápil na přechodných pneumatikách, jelikož jsem jel na použité sadě, protože ve včerejší kvalifikaci jsem využil všechny naše sady. Nakonec je z toho další bod, který bereme. Nebyl to výsledek z říše snů, kdyby nám ale bylo před víkendem nabídnuto desáté místo a další bod, brali bychom to. Celkově myslím, že to byl dobrý závod.“