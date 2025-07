Russell je podle Sky Sports blízko podpisu nové víceleté smlouvy s Mercedesem

V poslední době se hodně spekulovalo o možnosti, že by do Mercedesu přišel Max Verstappen. Je pak otázkou, kterého ze současných jezdců by si Mercedes ponechal. Rozloučit by se teoreticky mohl s oběma.

Téma je ale už zřejmě jen teoretické, protože zdroje z okolí Verstappena i Helmut Marko potvrzují, že Verstappen v příštím roce zůstane u Red Bullu. To neznamená, že se o jeho budoucnosti nebude dále spekulovat, jen si dáme pár měsíců volno.

Pokud se bude Mercedesu příští rok s příchodem nových pravidel dařit, objeví se spekulace znovu.

Na konci letošního roku Russellovi končí smlouva, ale jednání probíhají a podle Sky Sports je na stole víceletá smlouva, která by platila minimálně do konce roku 2027.

Max Verstappen by se tak musel v případě přestupu s největší pravděpodobností stát týmovým kolegou George Russella. Je to reálné?

„Řekněme, že tohle je spíše nepravděpodobné, přitažené za vlasy,“ řekl Toto Wolff o možnosti, že by byli u Mercedesu Russell a Verstappen.

„Protože chci mít George a Kimiho, jako je tomu teď, všechno ostatní není realistické. Ale samozřejmě kdyby jste měli sestavu Russell-Verstappen, tak by to bylo jako Prost-Senna, ne?“