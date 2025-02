Russell je na dráze příliš hodný, míní Montoya

George Russella v letošní sezoně čeká velká změna, když bude v Mercedesu, po odchodu Lewise Hamiltona, tím zkušenějším pilotem. Od britského závodníka se proto očekává, že bude lídrem Mercedesu.

Podle Juana Pabla Montoyi nicméně Russellovi, který vloni vyhrál dvě velké ceny, však k tomu, aby mohl prorazit úplně naplno, jedna věc chybí.

„Russell má rychlost na to, aby vyhrál titul, ale myslím, že je na trati příliš hodný. Lidé se na něj musí dívat trochu jinak. O Russellovi si myslíte, že je to milý chlapík, a to není pověst, o kterou by stál,“ vysvětlil Montoya v rozhovoru pro web CasinoApps.

Bývalý pilot F1 rovněž promluvil o tom, co lze očekávat od spolupráce, která letos čeká Russella a jeho nového týmového kolegu Andreu Kimiho Antonelliho.

„Spolupráce mezi Georgem Russellem a Kimim Antonellim bude zpočátku velmi přátelská, ale pokud se Antonelli rychle rozjede, můžou se jejich vztahy velmi rychle zhoršit. Russell však začne jako dominantní jezdec z této dvojice,“ je přesvědčen bývalý pilot Williamsu a McLarenu v F1.