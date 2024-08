Russell je motivovaný v závodě bojovat. Večer si dá pizzu, aby nebyl příliš lehký

První řada na roštu bude patřit jezdcům McLarenu. Russell ztratil na nejrychlejšího Landa Norrise 113 tisícin a zajel jen o čtyři tisíciny pomaleji než druhý Oscar Piastri.

„Bylo to skvělé. Skončil jsem třetí, je to trochu lepší, než jsem čekal, protože Q1 a Q2 byly opravdu náročné. Naštěstí jsme si to nechali na konec. Nejsme příliš daleko za mclareny,“ pochvaluje si Russell.

„Oni jsou v tuto chvíli velmi rychlí. Pracujeme velmi tvrdě, abychom je dostihli, s třetím místem jsem ale velmi spokojen.“

„Myslím, že zítra to bude těsný souboj. Všichni jsou tu velmi blízko u sebe. Všichni jsme čekali na takovou vyrovnanost a když odvedete dobrou práci, máte šanci vyhrát.

„Na zítřek jsem proto docela nažhavený. Dnes večer si dám pizzu, abych zítra nebyl příliš lehký a snad zabojujeme o dobrý výsledek,“ řekl Russell v narážce na závod v Belgii, kde přišel o vítězství po diskvalifikaci, když byl po závodě jeho vůz o 1,5 kilogramu lehčí, než dovolují pravidla.

Hamilton za oběma ferrari

Po prvních pokusech v Q3 to vypadalo na kompletní druhou řadu pro Mercedes. Jezdci Ferrari ale nakonec překonali Lewise Hamiltona a odsunuli jej až na šesté místo na roštu.

Sedminásobný mistr světa byl na sebe za svůj výkon po kvalifikace velmi naštvaný.

„Zuřím, naprosto zuřím. Mohl jsem být na pole position, nebo alespoň v první řadě. Ale neodvedl jsem svou práci. Do první zatáčky jsem ztratil jeden a půl desetiny a další desetinu v poslední zatáčce. Mohu za to vinit jen sám sebe,“ řekl Hamilton.

„Kvalifikace je už nějakou dobu mou slabou stránkou a nedokážu to vyřešit. Budu to zkoušet dál. Dalších pár hodin na sebe budu naštvaný, ale musíme jít dál. Máme dobré závodní auto, tým odvedl skvělou práci.

„Vůz měl na víc a tým si zasloužil lepší výsledek. Možná toho dosáhnou s Kimim (Antonellim).“