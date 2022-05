Russell je lepší na jedno kolo, ale v závodě se má od Hamiltona co učit, říká Montoya

„Myslím, že George v rychlosti na jedno kolo odvádí mnohem lepší práci než Lewis – na jedno kolo toho z auta dostane více,“ řekl Montoya pro Sky Sports.

„Ale podívejte se, co Lewis předvedl v neděli... Když jede Lewis na jedničku, tak je to těžké. George dokáže odvést práci na jedno kolo, ale v závodním tempu se má od Lewise co učit. Stejně jako když tam byl Valtteri. Lewisovo tempo v závodech je neuvěřitelné.“

Hamilton v Barceloně kolidoval s Magnussenem a musel hned do boxů. Týmu se zeptal, zda nechtějí, aby odstoupil a šetřil motor. Montoya jeho přístup chápe.

„No, jen se nad tím zamyslete. Právě jste dostal ránu v prvním kole a celý okruh jste absolvoval s prázdnou pneumatikou. Musíte jet a udělat zastávku v boxech, jejíž výměna trvala dlouho, protože když je pneumatika svlečená, nemohou dostat zvedák pod auto.“

„Člověk by si myslel, že je poškozené přední křídlo a všechno. Takže v tu chvíli odstartujete do závodu a jste 60, 70 sekund za vedoucím jezdcem. Říkáte si: ‚Co to děláme, čeho chceme dosáhnout?‘“

„Když se na to podíváte z Lewisova pohledu, chápu to, protože je zvyklý na auta, která mohou každý víkend vyhrávat závody a získat 25 bodů. Ale když bodujete na osmém až desátém místě, je to těžké.“

„Ale tým se rozhodl správně, když mu řekl, aby zůstal, a co je působivé, on to opravdu nevzdal. Když mu řekli, že musí jet, pustil se do práce.“

„Chápu, proč to udělal, když byl vzadu a myslel si, že se nedá nic dělat a auto nebylo v posledních několika závodech konkurenceschopné. Proto si myslím, že pro něj bylo překvapením, jak bylo auto v průběhu závodu rychlé. Když se na to podíváte, myslím, že kdyby neměl incident v prvním kole, pravděpodobně by měl šanci závod vyhrát.“

„Druhá věc... myslím, že ho to v polovině závodu nadchlo, když se začal dostávat k bodům a viděl, že jeho tempo je opravdu rychlé. Nabudil se, aby jel tvrději a tvrději a tvrději. Byla to zábava!“