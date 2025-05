Russell je frustrovaný závodní rychlostí Mercedesu

Brit v nájezdu do první zatáčky útočil na druhého Maxe Verstappena, ale měl před sebou v tu chvíli Oscara Piastriho, který byl v nájezdu do první zatáčky opatrný a Verstappen se dostal do čela.

Po deseti kolech se začal Russell propadat. Nejprve jej překonal krajan Lando Norris a při zastávce i Charles Leclerc.

V polovině závodu po druhé zastávce byl Russell dokonce mimo bodovanou desítku, nakonec se vytáhl na sedmé místo.

„Byli jsme zkrátka příšerně pomalí. Ten trend je jasný. Když je teplo, jsme pomalí. Když je chladno, jsme rychlí. Stejně tak to bylo i vloni. S nastavením jsme zkoušeli vše, abychom našli řešení, ale v autě je evidentně zásadnější problém,“ řekl Russell pro Sky Sports F1.

„Není to první letošní závod, kdy jsme byli pomalejší než Ferrari, dokonce i pomalejší nebo na úrovni Williamsu, ale v těchto případech se nám z toho nějak podařilo získat výsledek. Dnes jsme měli velké štěstí, že jsme dojeli sedmí.

„Neřekl bych, že nám dochází nápady na řešení problémů s pneumatikami, ale jak jsem řekl, je to nějak zapečetěné v autě. Podívejte se na Ferrari před pár lety, bylo velmi rychlé v kvalifikacích a pomalé v závodech. Nyní se to otočilo a také nerozumí tomu, proč tomu tak je.

„Musíme proto najít lepší kompromis, hlavně před dalším závodem (v Monaku). Blíží se léto a to pro nás nevěstí nic dobrého. Musíme přemýšlet rychle.“

Antonelliho vyřadil technický problém

Andrea Kimi Antonelli svůj první domácí závod F1 nedokončil, když musel kvůli technickému problému svůj monopost odstavit ve 46. kole.

„Po dvou až třech kolech (po VSC) jsem začal mít problémy s plynovým pedálem, pak najednou přestal fungovat úplně,“ řekl Antonelli, kterého cituje Motorsport.com.

„Ztrácel jsem výkon a občas se senzor zbláznil, je to smůla, ale takové věci se mohou stát. Nebýt problému, rychlost by byla mnohem lepší.

„Stále musím ale pracovat na své jízdě a musím zlepšit závodní rychlost, hlavně ve vyšších teplotách, protože když je chladno, rychlost je opravdu dobrá. Z pohledu výkonnosti to byl zřejmě nejhorší víkend. Pokusím se z toho oklepat a v Monaku se vrátit silnější.“

Antonelli zároveň přiznal, že před domácími fanoušky se za volantem nedokázal uvolnit a cítil tlak.

„Miluji tu podporu fanoušků. Myslím, že jsem nedokázal pracovat s tou energií, což rozhodně negativně ovlivnilo můj výkon na trati. Ale byla to dobrá lekce, protože jsem to mohl cítit,“ pokračoval Antonelli.

„Nebyl jsem tak uvolněný, při řízení jsem byl trochu v napjatější. Před mým dalším domácím závodem (v Monze) to byla dobrá lekce.“