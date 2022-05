Russell? Jako kdyby s námi jezdil odjakživa, chválí ho Wolff

Russell u Mercedesu nahradil Valtteriho Bottase a stal se novým týmovým kolegou sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona. Mladší z britské dvojice i přes absenci zkušeností v porovnání s Hamiltonem získal za prvních pět velkých cen o 23 bodů více než úřadující vicemistr světa a pokaždé proklouzl do elitní pětky.

Svým způsobem tak Russell navazuje na svůj jediný předcházející start za Mercedes, když v roce 2020 pro Grand Prix Sachíru nahradil nemocného Hamiltona. Tehdy mladého Brita z boje o vítězství vyřadila až velká smůla.

Není divu, že Russellova rychlost a především konzistence neunikly pozornosti šéfa Mercedesu.

„Velmi dobře se integroval, je to skoro jako kdyby pro nás závodil odjakživa,“ řekl Wolff směrem ke čtyřiadvacetiletému jezdci a vzápětí zmínil i údajně dobře fungující spolupráci mezi ním a Hamiltonem.

„Mám z těch dvou radost, těší mě jejich vzájemná interakce a i to, s jakým respektem se chovají jeden ke druhému,“ cituje rakouského manažera Autosport.

I přes vzájemný respekt si to ovšem Russell s Hamiltonem neváhají pořádně rozdat na trati. To ostatně ukázali před týdnem v Miami. Mladší z dvojice musel týmovému kolegovi po opuštění trati v jedenácté zatáčce vrátit pozici, nicméně poté Russell Hamiltona znovu předjel a skončil hned před ním na pátém místě.

„I v situacích, kdy závodí proti sobě a jsou to chvíle, ve kterých si nedávají téměř žádný prostor, hledají různé možnosti a klidně si poté vracejí pozice. Myslím si, že přesně to je ten způsob, jakým by se týmoví kolegové k sobě měli chovat. S tou současnou situací jsem spokojený,“ uvedl Wolff.

Šéf Mercedesu dále oceňuje Russellův analytický přístup k závodění a věří, že současná jezdecká dvojice ještě může pomoci Mercedesu zvrátit letošní sezonu k lepšímu. Lepší duo se už prý u týmu sejít nemohlo.

„George vyhrál titul ve formuli 3 hned v debutové sezoně, pak ovládl i F2 a my už věděli, že je velmi dobrý.“

„Svoji roli hrála i škola, kterou dostal ve Williamsu. Proto jsme o něm nikdy nepochybovali a teď můžete vidět, jak své umění prodává na trati,“ dodal Wolff.