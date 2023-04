Russell: I já tu bojuji o vítězství, nezamávám mu jen proto, že je to Max Verstappen z Red Bullu

Ještě dlouho po dojezdu sprintu formule 1 na Velkou cenu Ázerbájdžánu rezonoval souboj mezi Georgem Russellem a Maxem Verstappenem, při kterém došlo v ulicích Baku i ke kontaktu.

Russell měl lepší rozjezd a do první zatáčky najížděl po boku Verstappena, který startoval před ním z třetí pozice.

Oba jezdci jeli bok po boku až do třetí zatáčky. Ještě předtím ve druhé zatáčce ale došlo ke kontaktu, po kterém měl Verstappen poškozenu levou bočnici. Oba jezdci si pak celou situaci vysvětlili i v cíli sprintu, Verstappen byl při tom velmi naštvaný.

„Když přišel, nejprve jsem si pomyslel, že řekne 'Hezký souboj, byl to hezký boj'. Byl jsem překvapený, jak byl naštvaný,“ řekl Russell.

„Z mého pohledu byla jeho pozice už ztracená. Už v osmi letech v motokárách platí, že když jste na apexu zatáčky na vnitřku, je to vaše zatáčka.

„Pokud se jezdec snaží udržet na vnějšku, hodně riskuje. Byl jsem docela překvapen, že v prvním kole na městské trati drží svou pozici. I já jsem tu ale pro to, abych bojoval a vyhrával, nezamávám mu jen proto, že je to Max Verstappen z Red Bullu.

„Pokud by naše pozice byly obrácené, jsem si jistý, že by udělal to samé. Je to součást závodění. Jdeme dál, tohle je formule 1. Já bych se nesnažil udržet na vnějšku v prvním kole na městské trati. Jezdec na vnitřku má vnitřní stopu a ta zatáčka je už ztracená. Mezi jezdci si vždy říkáme, když se snažíš předjet vnějškem, uvědomuješ si rizika. Snad se je dnes naučil.“

Hamilton sedmý

Jednu pozici oproti startu ve sprintu ztratil Lewis Hamilton. Druhý pilot Mercedesu dojel v sobotu na městské trati v Baku sedmý.

Sedminásobný mistr světa přitom do závodu vyrážel ze šestého místa, v průběhu 17kolového závodu se před něj ale dostal Fernando Alonso.