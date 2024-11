Russell: F1 by měla mít stálou sestavu profesionálních sportovních komisařů

Ve světle kritiky nekonzistentního rozhodování sportovních komisařů v F1 se pilot Mercedesu George Russell, jenž je zároveň šéfem Asociace jezdců Grand Prix (GPDA), nechal slyšet, aby vznikl jeden stálý panel „profesionálních“ stewardů.

V současnosti je práce sportovních komisařů, kteří mj. rozhodují o trestech pro závodníky během velkých cen, nastavena tak, že se čtyřčlenný tým stewardů pravidelně obměňuje (to je naopak neplatí např. pro ředitele závodu, který se během sezony nemění).

Jde navíc víceméně o neplacenou funkci, jak v rozhovoru pro web PlanetF1.com upozornil jeden z pravidelných komisařů Johnny Herbert, odměna pro stewardy se během závodních víkendů pohybuje kolem částky 300 dolarů za den.

Podle Russella by kvalitnější a konzistentnější práce sportovních komisařů přinesla více užitku, než zásadnější změna v současné době velmi diskutovaných směrnic, týkajících se jezdeckých standardů.

„Z osobního pohledu, nikoliv z pohledu kolektivu, si nemyslím, že by bylo třeba (nynější, pozn. red.) soubor pravidel vůbec měnit. Potřebuje jen drobné úpravy nebo malé doplnění. Je to všechno docela jasné,“ uvedl Russell, kterého cituje Autosport.

„Směrnice musí existovat, ale také je třeba mít na paměti, že jsou to pouze směrnice. Neexistuje žádný psaný předpis a je na stewardech, aby se řídili nejlepším úsudkem. Když dojde na výklad směrnic a konzistenci při rozhodování, lze tvrdit, že kdybychom měli týden co týden stejné stewardy, bude konzistence lepší, protože se budou věci vykládat stále stejně a jezdci přesně pochopí, co se od nich za daných okolností očekává,“ poznamenal dále britský závodník.

„Když budu mluvit za sebe, mým názorem je, že jsme se dostali do bodu, kdy potřebujeme profesionální stewardy na plný úvazek, kteří by dostávali skutečnou mzdu. Neříkám tedy nic špatného o současných komisařích, jen mám pocit, že bychom měli mít stálé stewardy,“ doplnil Russell.