Russell: F1 by měla mít automatizovaný systém, který v případě nutnosti přeruší závodění

Pilot Mercedesu George Russell se po své nehodě v Melbourne vyslovil pro to, aby v F1 fungoval automatizovaný systém, který by v případě nutnosti aktivoval virtuální safety car.

Velmi nepříjemným způsobem skončila pro George Russella Velká cena Austrálie.

Pilot Mercedesu nezvládl při pronásledování Fernanda Alonsa, který náhle zpomalil, svůj monopost a tvrdě havaroval. Jeho vůz se v zatáčce číslo 6 po odrazu od bariéry ocitl přímo v polovině závodní dráhy a nebylo divu, že měl Russell strach, aby do něj následně nenarazil někdo ze soupeřů.

Připomeňme, že takové nárazy mohou být velmi nebezpečné, což ukázaly i nedávné smrtelné incidenty, které se v posledních letech staly v F2 (nehoda Anthoina Huberta) a v seriálu FRECA (havárie Dilana van 't Hoffa).

I když do Russella naštěstí nikdo nenarazil, samotný Brit se nyní v dějišti Velké ceny Japonska nechal slyšet, že by byl pro to, aby v F1 existoval systém, který by v podobných případech vždy automaticky přerušil závodění.

„Byla to neuvěřitelně nepříjemná situace,“ okomentoval Russell události z Melbourne.

„Byl jsem ve slepém bodě zatáčky, v místě, kde se jezdí rychlostí 250 km/h a navíc přímo v závodní stopě. Čekal jsem, že přijde nějaká katastrofa,“ popsal své pocity 26letý závodník.

„Naštěstí za mnou byla 10sekundová mezera a nikdo nejel přímo za mnou. Po těch 10 sekundách byl pak aktivován virtuální safety car. Jindy se ale do intervalu 10 sekund může vejít třeba i sedm vozů, pokud by šlo o začátek závodu... mohl jsem být tedy trefen hned několikrát, bez ohledu na žluté vlajky,“ sdílel svůj názor Russell.

„Myslím, že musíme najít způsob, jak postupovat, pokud se někdo ocitne v takové kritické situaci. Třeba tak, že by automatický systém aktivoval virutuální safety car. Klidně do půl sekundy, protože v těchto situacích se počítá každá sekunda. V minulosti jsme to ve Spa viděli mnohokrát...Myslím, že je načase s technologií, kterou máme, udělat v této oblasti pokroky,“ dodal jezdec Mercedesu.

Jak informoval Autosport, FIA se nehodou Russella zabývá. Nejspíš však přistoupí pouze k úpravám zatáčky číslo 6. Jinak je FIA údajně spokojena s tím, jak bezpečnostní procedura po Russellově incidentu zafungovala. Podle dat byly digitální žluté vlajky aktivovány již 1,2 sekundy po nehodě, zatímco traťoví komisaři začali mávat vlajkami do šesti sekund. Status dvojitých žlutých vlajek pak nastal po uplynutí 8,1 sekundy.