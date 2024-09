Russell dostal napomenutí, Williams pokutu

Kromě Pierra Gaslyho, který byl diskvalifikován z výsledků kvalifikace, řešili sportovní komisaři také George Russella a Williams.

Russell musel před sportovní komisaře kvůli podezření, že nezpomalil pod žlutou vlajkou. K incidentu došlo v okamžiku, kdy Carlos Sainz nedobrzdil do druhé zatáčky a vydal se mimo trať do únikové zóny. Russell byl hned za ním a svůj pokus dokončil. Jednalo se o jeho nejrychlejší čas v Q1, který mu zajistil postup do Q2.

Podle sportovních komisařů ale Russell nemohl žlutou vlajku vidět, protože už byl za místem, kde byla signalizována a i kdyby ji viděl, tak by nestihl snížit rychlost.

Podle nich je ale otázkou bezpečnosti, aby jezdec zpomalil, když vidí jiný vůz v únikové zóně. Zelené světlo navíc znamená, že se jezdec nachází uvnitř žlutého sektoru, a tak by očekávali povolení plynového pedálu nebo zpomalení.

Russell nakonec dostal napomenutí.

Williams dostal pokutu

Williams dostal za vypuštění Alexe Albona s ventilátorem pokutu 5000 euro. Podle sportovních komisařů má vůz v takovém případě zastavit a není normální, aby zařízení sundával jezdec a řešil to maršál. Na druhou stranu Albon díky tomuto postupu neovlivnil ostatní jezdce.

„Pokud by některá z těchto akcí ovlivnila ostatní závodníky nebo vytvořila další nebezpečnou situaci, sportovní komisaři by podnikli další kroky,“ uvedli sportovní komisaři.